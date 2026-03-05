Kisah Rekor Legenda Boaz Solossa yang Sulit Dipecahkan Siapa pun di Liga Indonesia

KISAH rekor legenda Boaz Solossa menarik diulas. Pasalnya, dia cetak rekor yang sulit dipecahkan siapa pun di Liga Indonesia.

Rekor ini juga menegaskan bahwa Boaz Solossa sosok pemain hebat di Indonesia. Kehebatannya tak hanya terlihat kala membela klub, tetapi juga Timnas Indonesia.

1. Rekor Legenda Boaz Solossa

Rekor Boaz Solossa yang dimaksud adalah jadi satu-satunya pemain yang meraih gelar pemain terbaik Liga Indonesia sampai tiga kali! Pencapaian manis ini diraih kala dirinya membela Persipura Jayapura.

Boaz pertama kali meraih gelar pemain terbaik Liga Indonesia pada musim 2008-2009. Musim itu, dia bisa catatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan 28 gol. Kesuksesan ini makin terasa manis karena Persipura juga sukses sabet gelar juara.

Lalu, Boaz raih penghargaan itu lagi pada musim 2010-2011. Dia sabet 2 penghargaan sekaligus, yakni sebagai pemain terbaik dan juga pencetak gol terbanyak dengan koleksi 22 gol.

Tren positif Boaz berlanjut ke musim 2013. Lagi-lagi, pemain kelahiran Sorong, 16 Maret 1986 itu tampil gemilang hingga catatkan 25 gol. Dia pun kembali terpilih jadi pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak.