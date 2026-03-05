Menang atas Madura United, Malut United Balik ke Persaingan Juara Super League 2025-2026?

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, mengatakan timnya melewati laga yang tidak mudah melawan Madura United. Namun, sampai akhirnya Hendri Susilo bersyukur karena skuad Laskar Kie Raha -julukan Malut United- menang 2-1 di markas Madura United dalam lanjutan pekan ke-24 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur.

“Pertandingan yang berat secara fisik dan mental. Perjuangan sampai akhir membuat Malut United meraih tiga poin,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers pascalaga.

1. Kerja Keras Pemain Malut United

David da Silva cetak dua gol di laga Madura United vs Malut United. (Foto: Media Malut United)

Sepasang gol kemenangan Malut United dicetak David Da Silva (31’ dan 58’). Tyronne del Pino dan Frets Butuan ikut berkontribusi dengan menyumbangkan assist.

Total, David Da Silva telah mengoleksi 13 gol bersama Malut United musim ini. Striker berusia 36 tahun ini menyamai torehan gol penyerang Persija Jakarta, Emaxwell Souza, di deretan teratas daftar top skor Super League 2025-2026.

“Kemenangan atas Madura United terjadi berkat kerja keras semua pemain. Kami juga belajar dari kesalahan di laga sebelumnya. Tim tuan rumah terus menekan, tapi kami tetap bisa meraih 3 poin,” kata pemain Malut United Frets Butuan dalam sesi konferensi pers usai laga.

Kerja keras Malut United tercermin lewat statistik yang dicatatkan sepanjang pertandingan. Dalam hal menyerang, skuad asuhan coach Hendri Susilo mencatatkan selusin tembakan dengan 6 di antaranya mengarah tepat ke gawang lawan.

Sementara itu, dari segi pertahanan, Gustavo Franca dan kawan-kawan tampil gemilang dengan 8 blocked shots. Alan Jose Bernardon yang bermain sejak awal di bawah mistar gawang Malut United pun sempat melakukan dua penyelamatan sebelum diganti oleh M. Ridwan pada menit ke-70 karena cedera. Adapun satu gol balasan Madura United tercipta dari penyelesaian akhir Lulinha pada menit ke-78.

“Pemain bisa mengatasi tekanan Madura United hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini penting setelah kami tidak menang di laga sebelumnya,” ujar Hendri Susilo.