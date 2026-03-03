Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Sempat Unggul, Macan Kemayoran Ditahan 2-2

JAKARTA – Pertarungan sengit antara Persija Jakarta vs Borneo FC pada pekan ke-24 Super League 2025-2026 berakhir tanpa pemenang setelah drama gol di pengujung laga memaksa skor menjadi imbang 2-2. Macan Kemayoran yang sempat unggul dua kali harus puas berbagi poin di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) malam WIB, akibat gol telat Pesut Etam yang disahkan melalui tinjauan VAR di masa injury time.

Dengan hasil imbang itu, Persija yang masih tertahan di peringkat kedua dengan 51 poin gagal mendekati Persib Bandung di puncak klasemen. Sementara Borneo FC juga masih berada di urutan ketiga dengan 50 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Mauricio Souza bermain cepat untuk mencuri keunggulan.

Serangan masif menghujani pertahanan Borneo FC. Namun, Pesut Etam —julukan Borneo FC— tampil solid dengan mengandalkan skema serangan balik.

Pada pertengahan laga, Persija Jakarta sempat mendapat peluang emas dari Maxwell. Sayang, tendangannya masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Sementara, Borneo FC masih mengandalkan serangan balik cepat. Walau begitu, permainan ofensif tim tamu tak efektif. Persija selalu menemukan cara untuk mengantisipasinya.

Persija Jakarta vs Borneo FC. (Foto: Instagram/persija)

Pada akhirnya, tidak ada gol yang berhasil tercipta hingga laga babak pertama dinyatakan usai. Persija Jakarta ditahan imbang Borneo FC 0-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Persija Jakarta langsung menekan pertahanan Borneo FC. Macan Kemayoran —julukan Persija— akhirnya mampu mencuri keunggulan.

Adalah Gustavo Almeida (47') yang berhasil mencetak gol lewat tendangan jarak dekat. Setelah gol itu, Persija Jakarta tetap bermain ofensif untuk menggandakan keunggulan.