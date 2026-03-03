Kronologi Bernardo Tavares Ribut dengan Kakang Rudianto di Ujung Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

PELATIH Persebaya Surabaya Bernardo Tavares sempat ribut dengan fullback kanan Persib Bandung Kakang Rudianto. Momen itu terjadi ketika Kakang Rudianto hendak melakukan lemparan ke dalam di menit 90+2, tapi bola ditahan Bernardo Tavares yang berdiri di pinggir lapangan.

Alhasil, Kakang Rudianto mencoba merebut bola dari Bernardo Tavares. Namun, keributan tak terelakkan saat Bernardo Tavares didorong Kakang Rudianto hingga memicu para pemain Persebaya Surabaya bereaksi. Insiden ini mengundang reaksi wasit Eko Saputra yang menghadiahi pelatih asal Portugal itu dengan kartu kuning.

Sempat ada ketegangan antara Kakang Rudianto dan Bernardo Tavares.

1. Bernardo Tavares Bingung

Bernardo Tavares mengaku terkejut mengapa bola justru lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Padahal, sebelumnya pemain Persib Bandung terlihat lebih dahulu menyentuh bola hingga keluar.

Ia pun mengambil bola untuk meminta pemain Persebaya Surabaya melakukan lemparan ke dalam. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, wasit memberikan lemparan ke dalam untuk Persib Bandung..

"Saya terkejut karena seharusnya itu bola untuk kami, setidaknya itu yang saya lihat karena saya pikir pemain lawan adalah yang terakhir menyentuh bola. Saya mengambil bola tersebut untuk diberikan kepada pemain saya agar segera melakukan lemparan ke dalam," kata Bernardo Tavares usai pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin 2 Maret 2026.

Menurutnya, ketika Kakang Rudianto mendatanginya di tepi lapangan untuk meminta bola, sebenarnya tak ada tindakan apa pun yang dilakukannya. Bahkan ia mengklaim sudah memberikan bola kepada Kakang Rudianto, meski akhirnya terjadi dorongan kepadanya dan memicu keributan kecil di tepi lapangan.