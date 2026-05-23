Live Sore Hari! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Menuju Hattrick!

BANDUNG – Live sore hari! Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 ada di akhir artikel.

Laga Persib Bandung vs Persijap Jepara itu merupakan matchday 34 Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB.

1. Krusial

Pertandingan ini sangat krusial terutama buat Persib. Mereka hanya butuh satu angka saja untuk mengunci gelar juara yang ketiga secara beruntun di Liga Indonesia.

Saat ini, Persib mengoleksi 78 poin dari 33 pertandingan yang sudah dilakoni. Mereka unggul dua angka dari Borneo FC yang nangkring di posisi dua.

Andai Borneo FC menang dan Persib imbang, Pangeran Biru akan tetap menjadi juara. Sebab, mereka unggul dalam head to head melawan Pesut Etam.

Tentu saja, mengincar hasil imbang tidaklah bijak buat Persib. Kemenangan yang bernilai tiga angka tetap harus jadi target utama agar memastikan gelar juara.