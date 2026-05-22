Bojan Hodak: Lupakan Konvoi, Persib Bandung Belum Juara Super League 2025-2026!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta seluruh elemen tim jangan berbicara soal konvoi juara Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Ia mengatakan Persib Bandung belum juara sehingga tak ideal membicarakan soal konvoi yang rencananya digelar di Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu 24 Mei 2026.

Sebelumnya, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) Adhitia Putra Herawan diwawancara media beberapa hari lalu. Dalam wawancara tersebut,, Kang Adhit -sapaan akrab Adhitia- ditanya soal konvoi jika Persib Bandung juara Super League 2025-2026.

Ia pun menceritakan rute konvoi yang akan dilewati skuad Persib Bandung jika benar juara Super League 2025-2026. Ternyata, pernyataan Kang Adhit itu tidak disukai Bojan Hodak.

1. Bojan Hodak Minta Persib Bandung Fokus ke Pertandingan

Bojan Hodak meminta Persib Bandung fokus ke pertandingan melawan Persijap Jepara di pekan pamungkas Super League 2025-2026 pada Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Sebab, jika kalah di laga tersebut, Persib Bandung dipastikan gagal juara, andai di laga lain Borneo FC menang atas Malut United.

Karena itu, Bojan Hodak meminta skuad Persib Bandung fokus 100 persen melawan Persijap Jepara. Bojan Hodak paham Persib Bandung belum mendapatkan apa pun saat ini.

“Beberapa hari lalu saya tidak berada di sini (Bandung). Tetapi, mereka mengirimkan saya banyak hal. Saya melihat media sosial dan mendengar banyak hal dan mendengar bahwa Adhitia (Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat) berbicara soal konvoi dan sebagainya,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga Persib vs Persijap.