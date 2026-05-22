HOME BOLA LIGA INGGRIS

Rebutan Tiket Eropa Premier League Memanas: Peluang Rekor 9 Wakil Inggris di Kompetisi Benua Biru

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |04:01 WIB
Rebutan Tiket Eropa Premier League Memanas: Peluang Rekor 9 Wakil Inggris di Kompetisi Benua Biru
Aston Villa juara Liga Europa 2026-2027. (Foto: Instagram/astonvilla)
PERSAINGAN memperebutkan tiket kompetisi Eropa di Liga Inggris memasuki fase krusial pada pekan terakhir musim 2025-2026 ini. Menyusul keberhasilan Manchester City merengkuh trofi Piala FA, jatah bermain di panggung internasional bagi klub-klub Inggris dipastikan meluas.

Bahkan, kini terbuka skenario sejarah baru di mana Premier League bisa mengirimkan hingga sembilan wakilnya ke Eropa musim depan. Kepastian Man City menjuarai Piala FA membuat slot Liga Europa yang seharusnya menjadi milik jawara turnamen tersebut kini dialihkan ke peringkat ketujuh klasemen akhir Liga Inggris.

Imbasnya, tim yang finis di peringkat kedelapan juga ketiban durian runtuh dengan mendapatkan jatah tiket ke Liga Konferensi Eropa. Sebelumnya, jatah Liga Konferensi Eropa dari jalur juara Piala Liga Inggris yang juga dimenangkan oleh Man City sudah lebih dulu diturunkan ke liga karena The Citizens telah mengamankan tiket Liga Champions bersama Arsenal dan Manchester United di tiga besar.

1. Tiket Keenam Liga Champions

Aston Villa sebenarnya sudah dipastikan tampil di Liga Champions musim depan karena posisi mereka tidak akan keluar dari lima besar. Terlebih, berkat tingginya nilai koefisien UEFA, Inggris secara resmi mendapatkan bonus jatah kelima untuk kompetisi tertinggi Eropa tersebut.

Namun, segalanya menjadi lebih menarik usai skuad asuhan Unai Emery berhasil menjuarai Liga Europa 2025-2026 dalam laga final di Istanbul. Kemenangan 3-0 atas Freiburg di partai final membuat Villa juga mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan dari statusnya sebagai juara Liga Europa musim ini.

Manchester City

Dengan kondisi itu, Liga Inggris berpotensi mengirimkan enam wakil ke Liga Champions untuk musim 2026-2027. Syaratnya Villa harus terlempar ke peringkat kelima pada hari terakhir Premier League.

Skenario tersebut dapat terjadi jika Villa kalah di markas Man City pada laga perpisahan Pep Guardiola, sementara Liverpool menang atas Brentford, yang berlangsung pada Minggu 24 Mei 2026 mendatang. Jika skenario itu tercipta, maka jatah lolos otomatis mereka sebagai jawara Eropa akan dialihkan ke tim peringkat keenam Premier League.

Sebaliknya, jika Villa sukses mempertahankan posisi ketiga atau keempat, Inggris tetap hanya memiliki lima wakil di Liga Champions. Tim di peringkat keenam dan ketujuh akan bermain di Liga Europa, sedangkan peringkat kedelapan menuju Conference League.

 

