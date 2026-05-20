Sindiran Rio Ferdinand ke Evra Usai Arsenal Akhirnya Juara Liga Inggris

JAKARTA - Arsenal akhir berhasil meraih gelar juara Liga Inggris 2025/2026. Mantan pemain Manchester United, Rio Ferdinand, menyindir rekan setimnya saat membela Setan Merah, Patrice Evra, atas gelar juara Arsenal musim ini.

1. Arsenal Juara Liga Inggris

Diketahui, Arsenal menyegel gelar juara setelah Manchester City hanya mampu meraih imbang melawan Bournemouth. Bermain di Vitality Stadium pada Rabu dini hari WIB, skuad asuhan Pep Guardiola bermain imbang 1-1.

Atas hasil ini, Arsenal menyegel gelar juara musim ini setelah memperoleh 82 poin, yang tidak terkejar dengan Liga Inggris hanya menyisakan satu laga. Dengan hasil imbang itu, Manchester City harus puas duduk di urutan dua dengan mengemas 78 poin.

Ini menjadi gelar juara perdana Arsenal dalam 22 tahun terakhir. Kali terakhir Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris adalah pada 2004.

Selain itu, pada musim ini Arsenal berada di puncak klasemen hampir sepanjang musim. Akhirnya skuad Mikel Arteta itu berhasil meraih gelar setelah tiga musim finis di posisi kedua.

2. Ferdinand Sindir Evra