Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa Lawan Mikel Arteta dan Arsenal pada 2013

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |16:05 WIB
Kisah Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa Lawan Mikel Arteta dan Arsenal pada 2013
Boaz Solossa bersalaman dengan Mikel Arteta pada 2013. (Foto: Instagram/@persipurapua1963)
A
A
A

KISAH legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa pernah melawan Mikel Arteta dan Arsenal akan diulas Okezone. Arsenal mengakhiri penantian gelar juara Liga Inggris selama 22 tahun pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB.

Penantian itu berakhir setelah Arsenal dipastikan juara Liga Inggris 2025-2026. Koleksi 82 angka dari 37 pertandingan membuat The Gunners -julukan Arsenal- takkan tergoyahkan dari puncak klasemen hingga akhir musim.

1. Ucapan Persipura Jayapura ke Arsenal

Ucapan selamat dari Persipura Jayapura untuk Arsenal. (Foto: Instagram/@persipurapua1963)
Ucapan selamat dari Persipura Jayapura untuk Arsenal. (Foto: Instagram/@persipurapua1963)

Klub yang pernah mendominasi Liga Indonesia, Persipura Jayapura, memberi ucapan selamat atas keberhasilan Arsenal menjadi kampiun Liga Inggris 2025-2026. "Selamat, @arsenal.  Arsenal resmi mengunci gelar juara Premier League musim ini, setelah berpuasa selama 22 tahun,” tulis Persipura Jayapura di akun Instagram mereka, @persipurapua1963.

Kemudian pertanyaan muncul, kenapa Persipura Jayapura tiba-tiba mengucapkan selamat ke Arsenal? Memangnya ada hubungan antara skuad Mutiara Hitam -julukan Persipura Jayapura- dengan Arsenal?

Ternyata dalam caption lanjutan, Persipura Jayapura bercerita bahwa sang legenda hidup, Boaz Solossa, pernah menghadapi Arsenal. Momen itu terjadi pada 2013.

"Kaka @boazsolossa punya pengalaman berharga, saat menjadi kapten Indonesia Dream Team kala berhadapan dengan Arsenal & pelatih Arsenal saat ini, Mikel Arteta pada 2013 silam," lanjut @persipurapua1963.

2. Indonesia Dream Team Dihajar Arsenal

Indonesia Dream Team yang diperkuat Boaz Solossa dan sejumlah pemain Timnas Indonesia lain, menantang Arsenal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu, 14 Juli 2013. Indonesia Dream Team dihadapkan dengan Arsenal yang masih dilatih Arsene Wenger.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/51/3219593/jay_idzes_siap_membela_timnas_indonesia_di_fifa_matchday_juni_2026_pssi-p78u_large.jpg
Info A1 Jay Idzes Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026, Oman dan Mozambik Siap-Siap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/51/3219518/tristan_gooijer_kirim_kode_siap_membela_timnas_indonesia_tristangooijer-FBsI_large.jpg
John Herdman Bahagia, Pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer Kirim Kode Siap Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/51/3219383/timnas_indonesia-QmK2_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Thailand di Piala Asia 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/51/3219338/marselino_ferdinan_diharapkan_john_herdman_bisa_terus_berkembang_marselinoferdinan10-fVDG_large.jpg
John Herdman Dorong Marselino Ferdinan Jadi Alphonso Davies-nya Indonesia!
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/20/11/1708567/hasil-liga-inggris-menang-21-chelsea-seret-tottenham-ke-tepi-jurang-degradasi-hip.jpg
Hasil Liga Inggris: Menang 2-1, Chelsea Seret Tottenham ke Tepi Jurang Degradasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kevin_diks.jpg
Ngeri! Media Jerman Sejajarkan Kevin Diks dengan Bek Juara Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement