Kisah Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa Lawan Mikel Arteta dan Arsenal pada 2013

KISAH legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa pernah melawan Mikel Arteta dan Arsenal akan diulas Okezone. Arsenal mengakhiri penantian gelar juara Liga Inggris selama 22 tahun pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB.

Penantian itu berakhir setelah Arsenal dipastikan juara Liga Inggris 2025-2026. Koleksi 82 angka dari 37 pertandingan membuat The Gunners -julukan Arsenal- takkan tergoyahkan dari puncak klasemen hingga akhir musim.

1. Ucapan Persipura Jayapura ke Arsenal

Ucapan selamat dari Persipura Jayapura untuk Arsenal. (Foto: Instagram/@persipurapua1963)

Klub yang pernah mendominasi Liga Indonesia, Persipura Jayapura, memberi ucapan selamat atas keberhasilan Arsenal menjadi kampiun Liga Inggris 2025-2026. "Selamat, @arsenal. Arsenal resmi mengunci gelar juara Premier League musim ini, setelah berpuasa selama 22 tahun,” tulis Persipura Jayapura di akun Instagram mereka, @persipurapua1963.

Kemudian pertanyaan muncul, kenapa Persipura Jayapura tiba-tiba mengucapkan selamat ke Arsenal? Memangnya ada hubungan antara skuad Mutiara Hitam -julukan Persipura Jayapura- dengan Arsenal?

Ternyata dalam caption lanjutan, Persipura Jayapura bercerita bahwa sang legenda hidup, Boaz Solossa, pernah menghadapi Arsenal. Momen itu terjadi pada 2013.

"Kaka @boazsolossa punya pengalaman berharga, saat menjadi kapten Indonesia Dream Team kala berhadapan dengan Arsenal & pelatih Arsenal saat ini, Mikel Arteta pada 2013 silam," lanjut @persipurapua1963.

2. Indonesia Dream Team Dihajar Arsenal

Indonesia Dream Team yang diperkuat Boaz Solossa dan sejumlah pemain Timnas Indonesia lain, menantang Arsenal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu, 14 Juli 2013. Indonesia Dream Team dihadapkan dengan Arsenal yang masih dilatih Arsene Wenger.