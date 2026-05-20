Penyebab Arsenal Tidak Dapat Hadiah Uang Usai Juara Liga Inggris 2025-2026

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |13:36 WIB
Penyebab Arsenal Tidak Dapat Hadiah Uang Usai Juara Liga Inggris 2025-2026
Penyebab Arsenal Tidak Dapat Hadiah Uang Usai Juara Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@PLinUSA)
ARSENAL dipastikan juara Liga Inggris Musim 2025-2026 setelah penantian panjang selama 22 tahun. Ya, klub dijuluki dengan spesialis runner up tersebut akhirnya bisa bernapas lega usai Manchester City ditahan imbang oleh Bournemouth. 

Hasil tersebut membuat Arsenal tidak mungkin lagi dikejar di puncak klasemen dengan koleksi 82 poin. Sementara, Manchester City harus puas di posisi ke 2 dengan perolehan 78 poin.

Namun di balik euforia trofi bergengsi itu, banyak penggemar yang bertanya-tanya: mengapa Arsenal tidak mendapatkan hadiah uang tunai secara langsung dari liga? 

1. Dapat Hadiah dari Sistem Distribusi, Bukan Uang Langsung

Liga Inggris memang tidak mengenal sistem hadiah uang tunai khusus bagi sang juara.

Berbeda dengan kompetisi seperti Liga Champions UEFA yang memberikan bonus juara secara eksplisit, distribusi keuangan di Liga inggris menggunakan mekanisme berbeda yang justru jauh lebih menguntungkan. 

Premier League membagi pendapatan kepada seluruh 20 klub peserta berdasarkan tiga komponen utama: hak siar domestik, hak siar internasional, dan pendapatan komersial pusat.

Yang membedakan posisi juara dengan klub lain adalah komponen merit payment atau bonus prestasi.

Sebagai tim yang finis di puncak klasemen, Arsenal diperkirakan menerima bonus merit sekitar £53,1 juta atau setara Rp1,16 triliun,  jauh lebih besar dibanding klub yang finis di papan bawah. 

2 Hak Siar 

Arsenal juga diuntungkan dari tingginya frekuensi pertandingan mereka yang disiarkan langsung di televisi domestik sepanjang musim. 

Sebagai kandidat juara, laga-laga Arsenal kerap menjadi prioritas tayangan utama, sehingga pendapatan fasilitas TV mereka diperkirakan menyentuh angka £26 juta hingga £28 juta, atau sekitar Rp569 miliar hingga Rp613 miliar. 

 

