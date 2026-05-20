HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Juara Liga Inggris 2025-2026, Kata-Kata Penyemangat Declan Rice Terbukti Jitu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |12:15 WIB
Kata-kata penyemangat Declan Rice jadi viral lagi usai Arsenal resmi juara Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Instagram/@declanrice)
KEBERHASILAN Arsenal menjuarai Liga Inggris 2025-2026 ikut menyeret nama Declan Rice. Sebab, pemain berpaspor Inggris itu mengeluarkan kalimat penyemangat yang kemudian terbukti jitu.

Kepastian Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026 diperoleh pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB. Pesaing terberat mereka, Manchester City, gagal mengalahkan Bournemouth di pekan ke-37.

1. Tidak Terkejar

Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/@arsenal)

Butuh menang untuk terus menempel Arsenal, The Citizens malah tersandung. Man City ditahan tuan rumah Bournemouth 1-1 di Stadion Vitality, Rabu (20/5/2026) dini hari WIB!

Hasil seri itu membuat koleksi poin Man City menjadi 78. Mereka terpaut 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen yang sudah mengumpulkan 82 poin dari 37 laga.

Dengan hanya 1 laga tersisa, mustahil bagi Man City mengejar defisit angka itu. Alhasil, Arsenal memastikan keluar sebagai juara Liga Inggris 2025-2026!

2. Kalimat Declan Rice

Rasa lega menyelimuti skuad Arsenal yang menggelar nonton bareng (nobar). Khusus Rice, kalimatnya beberapa saat mereka takluk 1-2 dari Man City di Stadion Etihad pada 19 April 2026, menjadi sorotan.

“Ini belum selesai,” kata Rice kepada rekan-rekannya kala itu seraya berusaha memberi semangat.

 

