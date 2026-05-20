HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Tukangi PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro Siap Kembalikan Kejayaan Laskar Mahesa Jenar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |03:01 WIB
Pelatih PSIS Semarang, Widodo Cahyo Putro. (Foto: Instagram/psisfcofficial)
SEMARANG – Manajemen PSIS Semarang resmi menunjuk legenda hidup Timnas Indonesia, Widodo Cahyono Putro, sebagai pelatih baru mereka untuk musim depan. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, mengingat pria berusia 55 tahun tersebut memegang reputasi mentereng sebagai pelatih spesialis yang sukses mengantarkan tim-tim kasta kedua untuk naik kasta menuju Super League dalam beberapa musim terakhir.

Kali ini, pria yang berusia 55 tahun tersebut menjadi juru taktik PSIS Semarang. Kehadirannya pelatih itu tentunya diharapkan bisa membawa Skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- promosi ke Super League.

1. Target Lepas dari Jerat Kasta Kedua

"Spesialis ada di sini. Selamat datang Widodo C Putro pelatih kepada PSIS Semarang musim 2026-2027," tulis PSIS, dikutip Rabu (20/5/2026).

PSIS terdegradasi ke kasta kedua pada musim 2024-2025. Pada musim ini, tim kebanggaan warga Semarang itu bertahan di Championship setelah melalui babak playoff degradasi.

2. Rekam Jejak Emas sang Juru Taktik

Pada musim ini, Widodo mencatatkan prestasi membanggakan bersama Garudayaksa. Garudayaksa berhasil menjadi juara Championship dan berhak promosi ke Super League 2026-2027.

 

