HOME BOLA LIGA INDONESIA

Libas PSIS Semarang 3-0, PSS Sleman Segel Tiket Promosi ke Super League 2026-2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |20:59 WIB
Libas PSIS Semarang 3-0, PSS Sleman Segel Tiket Promosi ke Super League 2026-2027
PSS Sleman vs PSIS Semarang di Championship 2025-2026. (Foto: Instagram/pssleman)
SLEMAN PSS Sleman resmi memastikan satu tempat di kasta tertinggi, Super League musim 2026-2027, usai membungkam PSIS Semarang dengan skor telak 3-0. Kemenangan di Stadion Maguwoharjo, Sleman itu merupakan laga pamungkas Grup 2 pekan ke-27 Championship 2025-2026, Minggu (3/5/2026).

Tampil di hadapan ribuan pendukung fanatiknya, PSS Sleman langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Meski demikian, tim tamu yang mengandalkan pemain veteran seperti Beto Goncalves dan Otavio Dutra sempat memberikan perlawanan sengit dan mengimbangi ritme permainan tuan rumah di awal laga.

1. Super Elja Menggila

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-34. Gustavo Tocantins sukses membakar semangat publik Sleman lewat sepakan jarak dekat yang gagal dihalau kiper PSIS, Rizky Darmawan. Gol tersebut membawa PSS unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki paruh kedua, intensitas serangan Super Elang Jawa tidak mengendur, justru semakin mendominasi. Hasilnya, Junior Haqi berhasil memperlebar jarak skor menjadi 2-0 pada menit ke-58.

PSS Sleman vs PSIS Semarang. (Foto: Instagram/pssleman)

Pesta gol tuan rumah ditutup dengan indah pada menit ke-87 melalui eksekusi tendangan bebas melengkung kaki kiri Arda Alfareza yang bersarang telak di pojok gawang.

 

