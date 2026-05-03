Josep Guardiola Cabut dari Manchester City, Mantan Pelatih Chelsea Siap Jadi Pengganti

MANCHESTER – Kepergian Josep Guardiola dari kursi kepelatihan Manchester City tampaknya benar-benar akan terjadi di akhir musim 2025-2026. Spekulasi kepergian Guardiola itu pun semakin menguat usai Man City dikabarkan telah mendekati mantan pelatih, Chelsea, Enzo Maresca untuk menggantikan Pep –sapaan akrab Guardiola.

Ya, setelah 10 musim yang bergelimang trofi, Guardiola dikabarkan bakal meninggalkan kursi pelatoih Manchester City pada musim panas mendatang. Kabar ini mengejutkan banyak pihak lantaran pelatih asal Catalan tersebut sebenarnya masih memiliki kontrak hingga tahun 2027.

Meskipun pihak klub masih menaruh harapan agar sang pelatih melakukan U-turn atau pembatalan keputusan, persiapan untuk melepas legenda hidup mereka sudah mulai dilakukan, termasuk wacana mengabadikan namanya menjadi nama salah satu tribune di Stadion Etihad.

1. Satu Dekade Memimpin

Sejak menukangi The Citizens –julukan Man City– pada Juli 2016, Guardiola telah mengubah wajah Premier League. Dalam satu dekade kepemimpinannya, ia berhasil menyumbangkan enam gelar Liga Inggris, satu trofi Liga Champions, lima Piala Liga, dan dua FA Cup. Musim ini pun, ia masih berpeluang menambah koleksi trofinya sebelum benar-benar melangkah pergi.

Josep Guardiola. (Foto: Instagram/mancity)

Laporan dari orang dalam industri sepak bola menyebutkan bahwa seluruh elemen di dalam klub sudah menyadari keputusan pria berusia 55 tahun tersebut. Alasan utama mengapa berita ini belum meledak di media arus utama adalah karena kredibilitas informasi yang sangat dijaga, mengingat sifat Guardiola yang masih mungkin berubah pikiran di menit-menit terakhir.

Namun, saat ini, arah angin menunjukkan bahwa musim 2025-2026 akan menjadi perjalanan terakhirnya di tanah Inggris.