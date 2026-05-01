Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ini: Manchester United vs Liverpool, Arsenal dan Manchester City Jumpa Lawan Tricky!

Simak jadwal Liga Inggris 2025-2026 pekan ini di mana Manchester United akan menjamu Liverpool (Foto: Premier League)

JADWAL Liga Inggris 2025-2026 akhir pekan ini sudah diketahui. Duel akbar Manchester United vs Liverpool akan mewarnai matchday 35 Liga Inggris sementara Arsenal dan Manchester City jumpa lawan tricky.

Pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026 akan dibuka dengan duel antara Leeds United vs Burnley di Stadion Elland Road, Sabtu 2 Mei dini hari WIB. Keduanya sama-sama butuh angka penuh untuk menjauh dari zona degradasi.

1. Arsenal vs Fulham

Laga tidak kalah seru akan tersaji antara Arsenal vs Fulham di Stadion Emirates, Sabtu 2 Mei 2026 malam WIB. The Gunners untungnya memiliki rekor apik yakni tak pernah kalah dari sang tetangga.

Akan tetapi, fokus Arsenal rawan terpecah dengan Liga Champions 2025-2026. Mereka punya peluang besar lolos ke final usai imbang 1-1 melawan Atletico Madrid di leg I. Patut dinanti hitung-hitungan seperti apa yang dibuat Mikel Arteta.

Sementara, Manchester City baru akan bermain pada Selasa 5 Mei 2026 dini hari WIB melawan Everton di kandang lawan. The Citizens akan memegang keuntungan bila Arsenal gagal mengalahkan Fulham esok hari.

Saat ini, Martin Odegaard dan kawan-kawan masih di puncak dengan 73 poin dari 34 laga. Sedangkan, Man City mengumpulkan 3 poin lebih sedikit tapi baru bermain 33 kali!