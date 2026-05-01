Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ini: Manchester United vs Liverpool, Arsenal dan Manchester City Jumpa Lawan Tricky!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |17:44 WIB
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ini: Manchester United vs Liverpool, Arsenal dan Manchester City Jumpa Lawan <i>Tricky</i>!
Simak jadwal Liga Inggris 2025-2026 pekan ini di mana Manchester United akan menjamu Liverpool (Foto: Premier League)
A
A
A

JADWAL Liga Inggris 2025-2026 akhir pekan ini sudah diketahui. Duel akbar Manchester United vs Liverpool akan mewarnai matchday 35 Liga Inggris sementara Arsenal dan Manchester City jumpa lawan tricky.

Pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026 akan dibuka dengan duel antara Leeds United vs Burnley di Stadion Elland Road, Sabtu 2 Mei dini hari WIB. Keduanya sama-sama butuh angka penuh untuk menjauh dari zona degradasi.

1. Arsenal vs Fulham

Eberechi Eze bantu Arsenal menang 1-0 atas Newcastle United di Liga Inggris 2025-2026

Laga tidak kalah seru akan tersaji antara Arsenal vs Fulham di Stadion Emirates, Sabtu 2 Mei 2026 malam WIB. The Gunners untungnya memiliki rekor apik yakni tak pernah kalah dari sang tetangga.

Akan tetapi, fokus Arsenal rawan terpecah dengan Liga Champions 2025-2026. Mereka punya peluang besar lolos ke final usai imbang 1-1 melawan Atletico Madrid di leg I. Patut dinanti hitung-hitungan seperti apa yang dibuat Mikel Arteta.

Sementara, Manchester City baru akan bermain pada Selasa 5 Mei 2026 dini hari WIB melawan Everton di kandang lawan. The Citizens akan memegang keuntungan bila Arsenal gagal mengalahkan Fulham esok hari.

Saat ini, Martin Odegaard dan kawan-kawan masih di puncak dengan 73 poin dari 34 laga. Sedangkan, Man City mengumpulkan 3 poin lebih sedikit tapi baru bermain 33 kali!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement