Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Bermimpi Berkarier di Liverpool Suatu Hari Nanti

Simak kisah Jay Idzes yang bermimpi berkarier di Liverpool suatu hari nanti (Foto: PSSI)

KISAH kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menarik untuk diulas. Sebab, ia bermimpi berkarier di Liverpool suatu hari nanti.

Jay Noah Idzes diketahui lahir di Mierlo, Belanda, pada 2 Juni 2000. Ia pernah memperkuat PSV Eindhoven (2009-2014) di masa mudanya tapi tak pernah dapat kesempatan menembus tim utama.

Jay Idzes beraksi di laga Juventus vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Sassuolo)

Karier sepakbola Idzes kemudian berlanjut ke FC Eindhoven (2016-2020), Go Ahead Eagles (2020-2023), Venezia (2023-2025), dan kini di Sassuolo. Sebagai pesepakbola, ia tentu memiliki klub impian.

1. Bela Liverpool

Siapa sangka, pemain berdarah Semarang itu bermimpi bisa membela Liverpool suatu hari nanti. Apalagi, ada sejumlah pesepakbola berkebangsaan Belanda, plus pelatih Arne Slot yang berasal dari Negeri Kincir Angin di sana.

Keinginan pria berusia 25 tahun itu tidak terlepas dari kehadiran Cody Gakpo yang pernah jadi rekan setimnya di PSV. Jika pemain Timnas Belanda itu bisa, ia merasa mampu mengikuti jejaknya.

“Cody Gakpo bermain untuk PSV sepanjang kariernya saat masih muda, dan saya juga berada di sana,” kata Idzes dalam kanal Youtube Yukka Harlanda, dikutip Selasa (28/4/2026).