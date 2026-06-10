Segini Kisaran Gaji Striker Ole Romeny di Oxford United

SEGINI kisaran gaji striker Ole Romeny di Oxford United. Nominalnya ternyata lumayan fantastis.

Romeny mencuri perhatian usai jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026. Gol tunggalnya membantu Merah Putih menang tipis 1-0.

Di level klub, Romeny berkostum Oxford United sejak 1,5 musim terakhir. Sayangnya, klub berjuluk The Yellow itu harus terdegradasi ke League One 2026-2027 alias divisi tiga Liga Inggris.

1. Gaji Ole Romeny di Oxford United

Lalu, berapa kisaran gaji Ole Romeny di Oxford United? Berdasarkan informasi di situs Capology, pemain berusia 25 tahun itu memiliki kontrak hingga 30 Juni 2028.

Romeny disebut menerima gaji sebesar 10 ribu poundsterling (setara Rp240 juta) per pekan. Dalam sebulan, ia mendapat bayaran hingga 40 ribu poundsterling (setara Rp961,4 juta).

Itu artinya, Romeny digaji 520 ribu poundsterling (setara Rp12,5 miliar) per tahun. Nilai kontraknya tersisa 1,56 juta poundsterling (setara Rp37,5 miliar).