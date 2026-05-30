HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Resmi Pecat Arne Slot, Andoni Iraola Jadi Suksesor!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |19:58 WIB
Liverpool Resmi Pecat Arne Slot, Andoni Iraola Jadi Suksesor!
Arne Slot resmi dipecat Liverpool. (Foto: Laman resmi Liverpool)
LIVERPOOL resmi memecat Arne Slot pada Sabtu (30/5/2026) malam WIB. Konfirmasi itu disampaikan Liverpool dalam laman resmi mereka.

“Tak perlu diragukan lagi bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi kami sebagai klub. Kontribusi Arne untuk Liverpool selama ia berada di sini sangat besar, bermakna, dan yang paling penting bagi para suporter maupun kami sendiri,” tulis Liverpool di laman resmi mereka, Sabtu (30/5/2026).

Arne Slot resmi dipecat Liverpool

“Karena itu, apresiasi kami atas semua yang telah ia capai tidak bisa lebih besar lagi, terutama karena semua itu didasari etos kerja, ketekunan, dan tingkat keahlian yang semakin menegaskan pandangan kami bahwa ia adalah ahli di bidangnya,” lanjut pernyataan Liverpool.

1. Catatan Arne Slot Bersama Liverpool

Arne Slot menangani Liverpool selama dua tahun. Di tahun pertama melatih Liverpool, juru taktik asal Belanda itu membawa Liverpool juara Liga Inggris 2024-2025!

Hebatnya gelar itu dicetak Arne Slot ketika Liverpool hanya mendatangkan satu pemain baru pada musim 2024-2025. Satu-satunya pemain yang didatangkan adalah bintang Timnas Italia, Federico Chiesa.

Gelar itu membuat Arne Slot mendapatkan dana belanja yang sangat besar untuk mendatangkan banyak pemain pada bursa transfer musim panas 2026. Tak tanggung-tanggung, Liverpool mengeluarkan sekira Rp8 triliun untuk mendatangkan Alexander Isak hingga Florian Wirtz!

 

