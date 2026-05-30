HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persib Bandung Masuk Daftar FIFA Registration Banned Terungkap!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |13:44 WIB
Penyebab Persib Bandung Masuk Daftar FIFA Registration Banned Terungkap!
Persib Bandung segera menyelesaikan masalah FIFA Registration Banned. (Foto: Persib.co.id)
MANAJEMEN Persib Bandung mengungkap penyebab masuk daftar FIFA Registration Banned. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mengatakan mereka masuk ke dalam daftar tersebut karena perkara penyelesaian kontrak Daisuke Sato yang belum beres.

“Menanggapi informasi mengenai status larangan registrasi pemain baru (transfer ban) dari FIFA yang saat ini beredar di publik, kami ingin menyampaikan bahwa PERSIB telah mengetahui dan mengikuti proses terkait perkara ini sejak awal,” kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (30/5/2026).

Pernyataan resmi Persib Bandung soal masuk daftar FIFA Registration Banned. (Foto: Persib.co.id)
Pernyataan resmi Persib Bandung soal masuk daftar FIFA Registration Banned. (Foto: Persib.co.id)

“Perlu kami jelaskan keputusan tersebut berasal dari satu perkara spesifik yang berkaitan dengan penyelesaian terminasi kontrak mantan pemain PERSIB, Daisuke Sato, pada tahun 2023. Dengan demikian, persoalan ini bukan terkait penunggakan gaji pemain ataupun bentuk pengabaian terhadap hak-hak pemain sebagaimana yang mungkin dipersepsikan oleh sebagian pihak,” lanjut Adhitia Putra Herawan.

1. Segera Selesaikan Masalah

Manajemen Persib Bandung sedang dalam proses menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai klub profesional, Maung Bandung ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin.

“Saat ini, kami sedang menyelesaikan kewajiban yang menjadi bagian dari keputusan tersebut dan menindaklanjuti seluruh proses administratif yang diperlukan. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, kami akan melanjutkan proses sesuai mekanisme yang berlaku di FIFA agar status tersebut dapat ditinjau dan dicabut sebagaimana ketentuan yang berlaku,” tegas Kang Adhit -sapaan akrab Adhitia.

2. Awal Mula Masalah Muncul

Di paruh kedua musim Liga 1 2023-2024, Persib Bandung mendatangkan kiper asal Filipina, Kevin Ray Mendoza. Kehadiran Kevin Ray Mendoza membuat jumlah pemain asing Persib Bandung telah melewati kuota yang ditentukan.

 

