HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bukan Gabung Persib Bandung, Mariano Peralta Dibocorkan Berlabuh ke Persija Jakarta

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |19:04 WIB
Bukan Gabung Persib Bandung, Mariano Peralta Dibocorkan Berlabuh ke Persija Jakarta
Pemain Borneo FC, Mariano Peralta. (Foto: Instagram/borneofc.id)
BURSA transfer sepakbola Indonesia langsung diguncang kabar mengejutkan sesaat setelah kompetisi usai. Mariano Peralta, penyerang sayap andalan Borneo FC yang baru saja dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Super League 2025-2026, dikabarkan bakal segera berseragam Persija Jakarta untuk musim kompetisi baru 2026-2027.

Kabar kepindahan penyerang asal Argentina ini mencuat setelah adanya konfirmasi langsung dari internal lingkaran kepelatihan Borneo FC. Pelatih kiper Pesut Etam, Fabio Guedes, secara blak-blakan membocorkan nasib sang bomber kepada publik.

Informasi krusial ini terungkap ketika salah satu suporter Persib Bandung dari kelompok Dulur Bobotoh berinteraksi melalui pesan privat Instagram dengan Fabio Guedes. Dalam percakapan tersebut, Fabio menegaskan bahwa perpindahan Peralta ke kubu Macan Kemayoran bukanlah sebatas desas-desus, melainkan sebuah kepastian.

“Peralta. Go Persija Jakarta. Thanks friend,” bunyi kabar dari Guedes, dikutip dari akun Instagram @perspectivefootbbal_id, Selasa (26/5/2026).

1. Gabung Persija Jakarta

Sebelum rumor kedatangannya ke Ibu Kota menguat, nama Mariano Peralta sebenarnya sempat dikaitkan dengan sang jawara baru, Persib Bandung. Manajemen Maung Bandung pun tidak menampik ketertarikan mereka terhadap ketajaman pemain berusia 28 tahun tersebut untuk menambah daya gedor.

Aksi Mariano Peralta di laga Madura United vs Borneo FC borneofc.id

Namun, asa para pendukung Persib untuk melihat Peralta mendarat di Bandung tampaknya harus pupus di tengah jalan. Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, sudah mengonfirmasi timnya telah kalah langkah dalam perburuan tanda tangan sang legiun asing tersebut.

Saat dimintai keterangan mengenai peluang timnya mendatangkan Peralta untuk musim baru 2026-2027, pria yang akrab disapa Pak Umuh ini memberikan jawaban yang sangat singkat namun padat.

"Peralta udah ada yang ambil," ungkap Umuh Muchtar secara lugas.

 

