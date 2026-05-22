Hasil Dewa United vs Bali United di Super League 2025-2026: Tuan Rumah Kalah 0-1!

DEWA United menelan kekalahan 0-1 dari Bali United dalam lanjutan pekan ke-34 Super League 2025-2026. Pertemuan kedua tim berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/5/2026) malam WIB.

Akibat kekalahan ini, Dewa United gagal finis di posisi empat dan terlempar ke urutan enam klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 53 angka. Sementara Bali United, naik ke urutan tujuh klasemen dengan 51 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United dan Bali United bermain dengan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Kondisi itu membuat permainan kedua tim berjalan cukup menarik.

Memasuki pertengahan babak pertama, Skuad Banten Warriors -julukan Dewa United dan Bali United menciptakan beberapa peluang. Namun, kedua tim belum mampu mencetak gol pembuka.

Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- berhasil unggul lebih dahulu atas tim tamu. Gol Bali United dicetak Kadek Agung pada menit ke-41.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Untuk sementara, Dewa United tertinggal 0-1 dari tim tamu.