HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Pascal Struijk soal Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |14:05 WIB
Pascal Struijk bicara soal peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030. (Foto: Instagram/@pascalstruijk)
BEK Leeds United, Pascal Struijk, bicara soal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dengan akun Instagram @danielrowin bertemu dengan bek Leeds United, Pascal Struijk.

Ia mengajak bek 26 tahun itu membela Timnas Indonesia asuhan John Herdman demi lolos Piala Dunia 2030. Lantas, apa respons Pascal Struijk?

Pascal Struijk bicara soal peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030. (Foto: Instagram/nusantaraballers)

“Apakah Anda akan bergabung dengan Indonesia, Pascal?” tanya Daniel Rowin ke Pascal Struijk yang sedang menandatangani jersey Leeds United, Okezone mengutip dari @nusantaraballers.

“Kita akan pergi ke Piala Dunia 2030!” Apa pendapatmu, Pascal?” lanjut Daniel Rowin.

“Apa pendapatku? sahut Pascal Struijk.

“Apakah kita akan pergi ke Piala Dunia 2030, Pascal?” balas Daniel Rowin.

“Tentu saja,” tegas Pascal Struijk.

1. Masih Ambigu

Masih belum jelas, apakah “tentu saja” yang dimaksud adalah Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030 dengan Pascal Struijk atau tanpa keterlibatan dirinya. Pascal Struijk merupakan salah satu pesepakbola keturunan yang diharapkan pencinta sepakbola Tanah Air berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia.

Pascal Struijk disebut-sebut sebagai “raja terakhir-nya” pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sebab, Pascal Struijk saat ini berkarier bersama salah satu klub Premier League, Leeds United.

 

