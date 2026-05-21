Ini Satu-satunya Pelatih Timnas Indonesia yang Juara Liga Champions Eropa, Bareng Aston Villa!

SATU-satunya pelatih Timnas Indonesia yang pernah juara Liga Champions Eropa akan diulas Okezone. Timnas Indonesia pernah ditangani puluhan pelatih dari berbagai negara.

Beberapa pelatih yang pernah membesut Timnas Indonesia adalah Antun Pogacnik (Yugoslavia), Wiel Coerver (Belanda), Anatoli Polosin (Rusia), Romano Matte (Italia), Ivan Kolev (Bulgaria), Peter Withe (Inggris), Alfred Riedl (Austria) hingga Shin Tae-yong (Korea Selatan).

Dari sekian pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia, ada satu juru taktik yang pernah memenangkan trofi Liga Champions. Gelar ini dimenangkannya ketika masih aktif sebagai pemain.

1. Peter Withe Bawa Aston Villa Juara Liga Champions

Lantas, siapa sosok pelatih yang dimaksud? Pelatih itu adalah juru taktik asal Inggris, Peter Withe. Nama Peter Withe naik ketika lima tahun (1998-2003) melatih Timnas Thailand.

Dalam periode tersebut, Peter Withe membawa Timnas Thailand dua kali juara Piala AFF (2000 dan 2002) dan memenangkan medali emas SEA Games 1999. Prestasi itu membuat Peter Withe diambil PSSI pada 2002 untuk menggantikan Ivan Kolev.

Di bawah asuhan Peter Withe, Timnas Indonesia hampir juara Piala AFF 2004 setelah kalah dari Singapura di final. Awal 2007, Peter Withe dipecat karena Timnas Indonesia asuhannya tersingkir di fase grup Piala AFF 2007.