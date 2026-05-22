Hasil Arema FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang 3-1!

AREMA FC meraih kemenangan 3-1 atas PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-34 Super League 2025-2026. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/5/2026) sore WIB.

Berkat kemenangan ini, Arema FC finis di posisi sembilan Super League 2025-2026 dengan 48 angka. Sementara itu, PSIM Yogyakarta menempati posisi 11 dengan 45 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC unggul cepat atas PSIM Yogyakarta pada awal babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Joel Vinicius mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-3

PSIM Yogyakarta tidak tinggal diam begitu saja. Mereka juga berusaha keras menyamakan kedudukan, tetapi belum berbuah manis sampai menit ke-35.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Skuad Singo Edan -julukan Arema FC- masih unggul 1-0 atas PSIM.

Babak Kedua

Arema FC berhasil menggandakan keunggulan atas Skuad Laskar Mataram -julukan PSIM-. Kali ini gol tersebut dicetak oDalberto pada menit ke-ke-49.