HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSBS Biak vs Arema FC di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang Telak 5-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |21:09 WIB
Suasana laga PSBS Biak vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
BANTUL Arema FC sukses memetik kemenangan besar saat bertandang ke markas PSBS Biak dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Singo Edan tersebut tampil sangat produktif dan berhasil menumbangkan tim berjuluk Badai Pasifik dengan skor mencolok 5-2 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (15/5/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSBS dan Arema FC bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga. Kedua tim berusaha saling mengalahkan dalam laga tersebut.

Pada menit ke-21, Arema FC berhasil unggul lebih dahulu atas PSBS. Kepastian tersebut didapat setelah Gustavo França mencatatkan namanya di papan skor.

PSBS tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berhasil mencetak gol balasan pada menit ke-30 lewat Mohcine Hassan usai memanfaatkan umpan Pablo.

Arema FC kembali berbalik unggul atas PSBS pada menit ke-41. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Joel Vinicius setelah memanfaatkan umpan Gustavo França.

PSBS Biak vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Skuad Singo Edan -julukan Arema FC- berhasil memperlebar jarak atas PSBS. Kali ini gol tersebut dicatatkan oleh Dalberto pada menit ke-42.

Pada menit ke-45, Arema FC kembali menjebol gawang tim tuan rumah. Tambahan gol tersebut dicetak oleh Joel Vinicius.

PSBS mampu memperkecil ketertinggalannya dari Arema FC. Kali ini Lucas Morais mencetak gol lewat penalti pada menit ke-46+5.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Untuk sementara waktu Arema FC unggul 4-2 atas PSBS.

 

