HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nyaman di Persija Jakarta, Paulo Ricardo Berharap Kontraknya Diperpanjang

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |02:01 WIB
Pemain Persija Jakarta, Paulo Ricardo. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JAKARTA – Pemain  Persija Jakarta, Paulo Ricardo, mengungkapkan rasa betahnya merumput di ibu kota sejak bergabung pada awal tahun ini. Pemain berkebangsaan Brasil tersebut secara terbuka menyampaikan harapannya agar manajemen Macan Kemayoran bersedia memberikan perpanjangan kontrak agar ia bisa kembali bahu-membahu bersama tim pada kompetisi Super League musim depan.

Paulo Ricardo didatangkan Persija Jakarta pada Januari 2026. Pemain asal Brasil itu diplot untuk memperkuat lini pertahanan tim besutan Mauricio Souza.

Sejak bergabung dengan Persija, Ricardo sudah membuat 10 penampilan plus satu gol. Catatan ini cukup apik bagi pemain yang baru didatangkan di pertengahan musim.

Namun begitu, kontrak Ricardo akan berakhir pada Mei 2026. Pemain berusia 31 tahun itu pun harus berdiskusi dengan manajemen klub jika ingin masa baktinya diperpanjang.

Ricardo sendiri mengaku bahagia bersama Macan Kemayoran meski belum genap setengah musim. Dia pun berharap Persija bisa memperpanjang kontraknya.

1. Ungkapan Bahagia

"Saya berharap begitu (diperpanjang kontrak bersama Persija). Saya bisa melanjutkan bersama Persija karena mereka membuka pintu bagi saya di sini," kata Ricardo kepada awak media, termasuk Okezone di Kemayoran, Jakarta pada Jumat (22/5/2026).

"Dan saya sangat bahagia di sini. Jadi, saya berharap bisa terus bersama mereka," tambahnya.

 

