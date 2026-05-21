Persijap Jepara Peringatkan Persib Bandung, Siap Rusak Mimpi Hattrick Juara Super League 2025-2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |17:33 WIB
Persijap Jepara Peringatkan Persib Bandung, Siap Rusak Mimpi Hattrick Juara Super League 2025-2026!
Persijap Jepara siap merusak mimpi Persib Bandung mencatatkan hattrick juara (Foto: iLeague)
JEPARA – Pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos, memberi peringatan kepada Persib Bandung jelang pekan ke-34 Super League 2025-2026. Mereka siap merusak mimpi hattrick juara yang tengah melanda Maung Bandung.

Duel Persib Bandung vs Persijap Jepara itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Laga ini sangat krusial buat tuan rumah.

1. Klasemen Super League 2025-2026

Adam Alis cetak 2 gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@adamalis93)
Adam Alis cetak 2 gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@adamalis93)

Saat ini, Persib memimpin klasemen dengan torehan 78 poin. Pangeran Biru unggul dua poin atas Borneo FC yang berada di peringkat kedua.

Persib hanya membutuhkan hasil imbang kontra Persijap. Sebab, mereka unggul secara head to head dan selisih gol atas Borneo FC sekalipun Pesut Etam mengalahkan Malut United.

Namun harapan Persib untuk juara bisa sirna jika kalah dari Persijap dan Borneo FC menang di pekan terakhir. Jika itu terjadi, Mariano Peralta dan kawan-kawan akan juara dengan keunggulan satu poin.

Persib tentu harus ekstra fokus menjelang berhadapan dengan Persijap. Laskar Kalinyamat pun enggan memberi jalan mulus buat sang juara bertahan.

 

