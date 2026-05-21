Belum Mau Bicara Gelar Juara, Persib Bandung Pilih Fokus Penuh Amankan Poin Kontra Persijap Jepara

BANDUNG – Staf kepelatihan Persib Bandung menginstruksikan seluruh barisan pemain untuk mencurahkan fokus penuh menjelang bentrok penentu kontra Persijap Jepara. Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menegaskan internal tim sama sekali belum menyentuh pembahasan mengenai pesta maupun perayaan gelar juara domestik musim ini.

Persib Bandung dijadwalkan bakal bersua Persijap Jepara pada pekan pamungkas kompetisi Super League 2025-2026. Laga kandang yang sarat emosi tersebut akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.

Pertandingan ini dipastikan menjadi laga paling sakral bagi Maung Bandung –julukan Persib– sepanjang musim ini. Di atas kertas, Pangeran Biru sebenarnya hanya memerlukan tambahan satu poin alias hasil imbang minimal untuk mengunci sejarah manis sebagai juara Super League dalam tiga musim berturut-turut.

Saat ini, Persib Bandung masih kukuh bertengger di pucuk pimpinan klasemen dengan torehan 78 poin. Pasukan racikan Bojan Hodak tersebut unggul secara raihan angka sekaligus catatan head-to-head atas kompetitor terdekat mereka, Borneo FC, yang menguntit di peringkat kedua dengan tabungan 76 poin.

1. Fokus 90 Menit Tersisa

Kendati situasi di tabel klasemen sangat menguntungkan dan hanya butuh hasil imbang, Tolic menyatakan dengan tegas bahwa skuadnya enggan terbuai oleh euforia dini. Tangan kanan Bojan Hodak tersebut ingin agar Thom Haye dan kawan-kawan menutup telinga dari spekulasi luar dan tetap menaruh respek penuh pada kekuatan Persijap Jepara.

"Tak ada pembahasan terkait perayaan juara. (Masih ada) 90 menit lagi," tegas Tolic dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (20/5/2026).