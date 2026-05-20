Gagal Masuk Timnas Indonesia, Teja Paku Alam Kini Tak Masuk Nominasi Kiper Terbaik Super League 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |20:05 WIB
Teja paku Alam gagal masuk nominasi kiper terbaik Supr League 2025-2026. (Foto: Instagram/@tejapakualaam)
GAGAL masuk Timnas Indonesia, penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam kini tidak masuk nominasi kiper terbaik Super League 2025-2026. I.League selaku operator kompetisi mengumumkan beberapa nominasi penghargaan individu Super League 2025-2026, mulai dari pemain terbaik, pemain muda terbaik, kiper terbaik dan pelatih terbaik.

Penentuan pemain-pemain yang masuk nominasi berdasarkan penilaian dari Technical Studi Group (TSG). TSG memasukkan pemain-pemain ini ke dalam nominasi berdasarkan kontribusi terhadap tim, hingga aspek sportivitas dan konsistensi performa.

Teja Paku Alam gagal masuk nominasi kiper terbaik Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)

1. Teja Paku Alam Gagal Jadi Kiper Terbaik Super League 2025-2026

Teja Paku Alam tampil oke bersama Persib Bandung musim ini. Ia hanya kemasukan 19 gol dari 30 pertandingan. Dari 30 pertandingan itu, Teja Paku Alam mencatatkan 17 clean sheet.

Teja Paku Alam menyamai rekor 17 clean sheet dalam semusim yang dicatatkan Yoo Jae-hoon bersama Persipura Jayapura di Liga Super Indonesia 2013. Namun, TSG memutuskan tidak memasukkan Teja Paku Alam ke dalam calon kiper terbaik Super League 2025-2026. TSG memilih memasukkan nama Nadeo Argawinata (Borneo FC), Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta) dan Igor Rodrigues. 

2. Unggul Jumlah Penyelamatan

Jika ukurannya clean sheet, Teja Paku Alam mengungguli tiga kiper di atas. Nadeo Argawinata mencetak 12 clean sheet, Cahya Supriadi (9) dan Igor Rodrigues (8).

Namun, dari segi penyelamatan, tiga kiper ini mengungguli Teja Paku Alam. Nadeo menempati posisi teratas kiper dengan penyelamatan terbanyak di Super League 2025-2026 dengan 130 kali saves.

 

