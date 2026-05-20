HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Emosional Mauro Zijlstra, Tak Sangka Jadi Starter Persija Jakarta Lagi Usai Cedera Panjang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |01:01 WIB
Pemain Persija Jakarta, Mauro zijlstra. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA – Striker muda Persija Jakarta, Mauro Zijlstra, tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya setelah dinyatakan sembuh total dari cedera hamstring parah yang sempat membekapnya. Penyerang berbakat ini sebelumnya terpaksa melewatkan masa-masa sulit dan menepi dari lapangan hijau selama tiga bulan penuh untuk fokus pada pemulihan.

Pemain berposisi penyerang tersebut kembali dipercaya tampil sebagai starter Persija saat meraih kemenangan 3-1 atas Persik Kediri. Laga tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu 16 Mei 2026 lalu.

1. Kronologi Cedera Kambuhan

Penyerang berusia 21 tahun itu terakhir kali tampil saat Persija menjamu PSM Makassar pada 20 Februari 2026. Namun, dua pekan berselang, tepatnya saat sesi official training jelang pertandingan kontra Borneo FC pada 2 Maret 2026, dia mengalami cedera hamstring.

Sebenarnya, proses pemulihannya sempat menunjukkan perkembangan positif ketika Zijlstra bergabung bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026, Maret lalu. Sayangnya, setelah pertandingan tersebut, cedera kembali menghantuinya.

2. Penilaian Khusus Mauricio Souza

Mauro Zijlstra mengaku sangat bersyukur bisa kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Macan Kemayoran -julukan Persija-. Pasalnya, saat-saat ini memang sangat dirinya nantikan.

“Senang bisa bermain untuk Persija lagi setelah tiga bulan dan kembali meraih tiga poin,” ujar Zijlstra dilansir dari laman i.League, Rabu (20/5/2026).

 

