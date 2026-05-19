Jelang Borneo FC vs Malut United, Fabio Lefundes Harap Persib Bandung Terpeleset dari Persijap Jepara!

PELATIH Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan timnya belum menyerah dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Fabio Lefundes mengaku terpaksa menaruh harapan besar kepada Persijap Jepara.

1. Borneo FC Butuh Usaha Ekstra untuk Juara Super League 2025-2026

Borneo FC dalam situasi sulit setelah ditahan Persijap Jepara (1-1) di pekan ke-33 Super League musim ini. Hasil imbang itu membuat Pesut Etam -julukan Borneo FC- hanya mendapat tambahan satu poin.

Sementara itu, pesaingmereka dalam perebutan gelar juara, Persib Bandung, sukses menaklukan PSM Makassar (2-1) di pekan yang sama. Alhasil, Borneo FC kini tertinggal dua angka dari Persib Bandung yang telah mengoleksi 78 poin.

"Sekarang situasinya di papan atas memang diakui menjadi sedikit lebih sulit bagi kami. Tetapi, peluang tersebut belum sepenuhnya mustahil terwujud, karena perjuangan panjang sepanjang musim ini belum benar-benar berakhir," kata Fabio Lefundes, Okezone mengutip dari laman resmi Borneo FC, Selasa (19/5/2026).

2. Syarat Borneo FC Juara Super League 2025-2026

Dengan satu pertandingan tersisa, Borneo FC harus merebut tiga poin sambil berharap Persib Bandung menelan kekalahan. Itu merupakan satu-satunya skenario yang bisa membawa Pesut Etam menjadi juara.

Di pekan ke-34, Borneo FC akan berhadapan dengan Malut United, sedangkan Persib Bandung bersua Persijap Jepara. Dua pertandingan itu akan berlangsung secara bersamaan pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.