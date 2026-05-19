Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Borneo FC vs Malut United, Fabio Lefundes Harap Persib Bandung Terpeleset dari Persijap Jepara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |15:55 WIB
Jelang Borneo FC vs Malut United, Fabio Lefundes Harap Persib Bandung Terpeleset dari Persijap Jepara!
Persib Bandung didoakan terpeleset saat menghadapi Persijap Jepara. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan timnya belum menyerah dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Fabio Lefundes mengaku terpaksa menaruh harapan besar kepada Persijap Jepara.

1. Borneo FC Butuh Usaha Ekstra untuk Juara Super League 2025-2026

Borneo FC dalam situasi sulit setelah ditahan Persijap Jepara (1-1) di pekan ke-33 Super League musim ini. Hasil imbang itu membuat Pesut Etam -julukan Borneo FC- hanya mendapat tambahan satu poin.

Borneo FC ditahan Persijap Jepara 0-0. (Foto: Instagram/@borneofc.id)
Borneo FC ditahan Persijap Jepara 0-0. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Sementara itu, pesaingmereka dalam perebutan gelar juara, Persib Bandung, sukses menaklukan PSM Makassar (2-1) di pekan yang sama. Alhasil, Borneo FC kini tertinggal dua angka dari Persib Bandung yang telah mengoleksi 78 poin.

"Sekarang situasinya di papan atas memang diakui menjadi sedikit lebih sulit bagi kami. Tetapi, peluang tersebut belum sepenuhnya mustahil terwujud, karena perjuangan panjang sepanjang musim ini belum benar-benar berakhir," kata Fabio Lefundes, Okezone mengutip dari laman resmi Borneo FC, Selasa (19/5/2026).

2. Syarat Borneo FC Juara Super League 2025-2026

Dengan satu pertandingan tersisa, Borneo FC harus merebut tiga poin sambil berharap Persib Bandung menelan kekalahan. Itu merupakan satu-satunya skenario yang bisa membawa Pesut Etam menjadi juara.

Di pekan ke-34, Borneo FC akan berhadapan dengan Malut United, sedangkan Persib Bandung bersua Persijap Jepara. Dua pertandingan itu akan berlangsung secara bersamaan pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/49/3219296/persib_bandung_selangkah_lagi_menyamai_rekor_milik_psms_medan_yang_sudah_berusia_55_tahun-qTUj_large.jpg
Selangkah Lagi Hattrick Juara, Persib Bandung Bisa Samai Rekor 55 Tahun Milik PSMS Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/49/3219286/thom_haye_selangkah_lagi_bawa_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_persibcoid-eryl_large.jpg
95 Persen Tamu dari Jakarta, Calon Pengantin Ini Khawatir Gelar Pernikahan Tepat di Hari Laga Persib Bandung vs Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/49/3219279/persib_bandung-r2sx_large.jpg
Tambah Motivasi Skuad Persib Bandung Jelang Lawan Persijap Jepara, Umuh Muchtar: Bonus Besar Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/49/3219124/cleylton_santos-R8QX_large.jpg
Peluang Juara Super League 2025-2026 Makin Tipis, Cleylton Santos Tetap Angkat Topi untuk Perjuangan Borneo FC
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/19/11/1708243/pep-guardiola-tinggalkan-manchester-city-di-akhir-musim-pindah-ke-mana-lcx.jpg
Pep Guardiola Tinggalkan Manchester City di Akhir Musim, Pindah ke Mana?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/03/07/pelatih_manchester_city_pep_guardiola.jpg
Pep Guardiola Tinggalkan Man City Akhir Musim Ini? Mantan Pelatih Chelsea Jadi Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement