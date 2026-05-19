Tambah Motivasi Skuad Persib Bandung Jelang Lawan Persijap Jepara, Umuh Muchtar: Bonus Besar Menanti

BANDUNG – Manajemen Persib Bandung memastikan bakal mengapresiasi kerja keras seluruh anggota tim lewat kucuran bonus melimpah jika mereka berhasil mengunci gelar juara Super League musim 2025-2026. Langkah ini diambil oleh Manajer Persib, Umuh Muchtar, sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas perjuangan gigih Skuad Maung Bandung sepanjang musim.

Persib hanya butuh hasil imbang melawan Persijap Jepara untuk hattrick juara kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23 Mei 2026.

1. Target Sempurna Bojan Hodak

Umuh mengatakan kemenangan akan menjadi target utama Persib saat melawan Persijap Jepara. Hal itu agar tim asuhan Bojan Hodak dapat menuntaskan kompetisi dengan sempurna.

"Karena kami hanya butuh hasil imbang, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mudah-mudahan tidak hanya imbang dan kita tetap bisa meraih kemenangan," kata Umuh di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

2. Janji Umuh Muchtar

Dia memastikan bonus akan disiapkan untuk Persib jika menjadi juara Super League 2025-2026. Selain itu perayaan gelar juara juga akan siapkan menyambut prestasi yang membanggakan publik sepak bola Bandung.