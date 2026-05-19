Ditahan Persijap Jepara, Fabio Lefundes Akui Peluang Borneo FC Juara Super League 2025-2026 Kian Berat

JEPARA – Borneo FC harus menerima kenyataan pahit setelah gagal mengamankan poin penuh dalam lawatan mereka ke markas Persijap Jepara pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026, pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil imbang tanpa gol yang diraih di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) kemarin membuat asa Pesut Etam untuk merengkuh trofi juara musim ini menjadi kian menipis dan kini sepenuhnya bergantung pada laga pamungkas.

1. Penyesuaian Taktis

Saat ini Borneo FC berada di posisi kedua dengan mengumpulkan 76 poin. Sementara itu, Persib berada di puncak klasemen dengan poin 78.

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengakui timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Selain itu, Persijap mampu memainkan laga dengan sangat baik.

“Namun kami berhasil melakukan penyesuaian yang diperlukan dan permainan kami membaik. Kami memiliki beberapa peluang, begitu juga mereka,” kata Fabio Lefundes dilansir dari laman i.League, Senin (18/5/2026).

Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan Borneo FC mencoba tampil lebih agresif di babak kedua. Namun, pertahanan Persijap bermain cukup solid sehingga Borneo FC tidak mampu mencetak gol.