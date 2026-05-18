Persib Bandung di Ambang Hattrick Juara Super League, Beckham Putra: Bangga Jadi Bagian Kota Ini!

PERSIB Bandung berpeluang besar hattrick juara Super League. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- semakin dekat dengan gelar juara Super League 2025-2026 usai menang 2-1 atas PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-33 di Stadion B.J Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Minggu 17 Mei 2026 malam WIB.

Kemenangan itu membuat skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kukuh di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 78 poin. Di posisi kedua ditempati Borneo FC dengan 76 angka.

1. Beckham Putra Bangga Jadi Bagian Persib Bandung

Beckham Putra bangga menjadi bagian dari Persib Bandung. (Foto: Instagram/@beckham_put7)

Pemain Persib Bandung Beckham Putra mengaku senang menjadi bagian Persib dan Bandung. Ia pun siap memberikan kontribusi terbaik agar Persib Bandung mengunci gelar juara Super League.

"Bangga menjadi bagian dari kota ini. Tuntaskan di Bandung," tulis Beckham Putra di Instagram pribadinya, @beckham_put7.

2. Persib Bandung Hanya Butuh 1 Poin untuk Juara Super League 2025-2026

Skuad asuhan Bojan Hodak hanya perlu hasil imbang saat melawan Persijap Jepara untuk mengunci gelar juara Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

Jika imbang melawan Persijap Jepara, satu poin itu membuat Persib Bandung mengumpulkan 79 angka. Jika Borneo FC menang atas Malut United, kedua tim akan memiliki poin sama. Andai kondisi di atas terjadi, Persib Bandung berhak menempati posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas Borneo FC.