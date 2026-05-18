HOME BOLA LIGA INDONESIA

Menang Dramatis di Markas PSM Makassar, Asisten Pelatih Bojan Hodak Yakin Persib Bandung Juara Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |10:39 WIB
Suasana laga PSM Makassar vs Persib Bandung di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG Persib Bandung kini berada di ambang sejarah besar untuk mencetak hattrick juara di pentas Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut hanya membutuhkan satu kemenangan lagi pada laga pamungkas kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 23 Mei 2026 mendatang untuk mengunci gelar bergengsi musim ini.

1. Drama Kemenangan Krusial di Markas PSM

Skuad Maung Bandung baru saja meraih kemenangan 2-1 atas PSM Makassar. Laga tersebut berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Pare-Pare, Minggu 17 Mei 2026 kemarin.

Dua gol tersebut dicetak Thom Haye menit 33 dan Julio Cesar di menit 90+7. Sementara itu, gol balasan PSM dicetak Yuran Fernandes menit 54.

Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan timnya harus fokus sepenuhnya dalam sisa laga. Hal itu agar mereka bisa mempersembahkan gelar juara untuk masyarakat Bandung.

"Kami akan lakukan pertandingan terakhir di Bandung. Mari kita tuntaskan perjuangan kita untuk menjadi juara," kata Igor dilansir dari laman Persib, Senin (18/5/2026).

PSM Makassar vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Tolic juga menjelaskan Persib bersusah payah untuk mengalahkan PSM. Pasalnya tim tuan rumah memberikan perlawanan cukup ketat untuk tim kebanggaan Bobotoh.

 

