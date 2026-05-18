Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kunci Sukses Malut United U-18 Juara EPA Super League 2025-2026, Legenda Timnas Indonesia Ikut Andil!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |14:05 WIB
Kunci Sukses Malut United U-18 Juara EPA Super League 2025-2026, Legenda Timnas Indonesia Ikut Andil!
Malut United U-18 juara EPA Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

MALUT United U-18 meraih juara EPA Super League 2025-2026 setelah memenangi partai puncak kontra Persija Jakarta U-18 pada Minggu 17 Mei 2026. Kemenangan Malut United U-18 tidak diraih dengan mudah.

1. Ditangani Mantan Pemain Timnas Indonesia

Skuad muda Laskar Kie Raha harus berjuang hingga adu penalti setelah waktu normal 2x40 menit berakhir dengan skor 0-0. Berkat Kerja Keras dan kegigihan para pemain, Malut United U-18 yang dinakhodai mantan penyerang Timnas Indonesia, Talaohu Abdul Musafri, sukses memenangi adu penalti dengan skor 3-2.

Malut United U-18 juara EPA Super League 2025-2026 secara dramatis. (Foto: Media Malut United)
Malut United U-18 juara EPA Super League 2025-2026 secara dramatis. (Foto: Media Malut United)

"Pemain sudah sering melewati situasi sulit dalam pertandingan. Ketika harus menghadapi adu penalti di final, mereka mampu menunjukkan kegigihan dan karakter," kata Musafri yang menjalani musim debut sebagai pelatih Malut United U-18.

Kegigihan yang terpancar dari setiap upaya pemain di lapangan menghasilkan kemauan untuk bekerja keras dan fokus hingga akhir. Skuad asuhan Musafri tampil penuh semangat dan mampu mengatasi tekanan dalam duel adu penalti.

"Semua pemain bertekad meraih juara. Kami berusaha fokus dan berjuang hingga akhir untuk mewujudkan keinginan bersama," kata Erlangga Dwi Putra, kiper Malut United U-18 yang menggagalkan tiga eksekusi penalti pemain Persija.

2. Banyak Pemain Potensial di Maluku

Bagi Musafri, keberhasilan Malut United U-18 adalah sebuah pembuktian. Gelar juara EPA Super League U-18 2025-2026 menunjukkan terdapat banyak pemain muda potensial yang lahir di Maluku Utara dan Maluku.

"Semua orang bisa menyaksikan Maluku Utara dan Maluku memiliki banyak pemain muda yang berpotensi besar menghiasi liga serta tim nasional," ujar Musafri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/49/3219096/psm_makassar_vs_persib_bandung-Ld2m_large.jpg
Pascakericuhan di Markas PSM Makassar, Manajemen Persib Bandung Ungkap Kondisi Skuad Pangeran Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/49/3219080/mariano_peralta-7WzN_large.jpg
Harapan Juara Menipis Usai Ditahan Persijap Jepara, Borneo FC Kirim Pesan untuk Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/49/3219067/psm_makassar_vs_persib_bandung-zpWx_large.jpg
Menang Dramatis di Markas PSM Makassar, Asisten Pelatih Bojan Hodak Yakin Persib Bandung Juara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/49/3219056/momen_oknum_suporter_psm_makassar_tendang_pemain_persib_bandung_sapeulromadani_vikingfarmasi-3QLO_large.jpg
Turun ke Lapangan, Oknum Suporter PSM Makassar Tendang Pemain Persib Bandung Kelar Laga!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/18/11/1707847/milklife-soccer-challenge-mlsc-surabaya-seri-2-lahirkan-juara-baru-iop.webp
MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Surabaya Seri 2 Lahirkan Juara Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/24/persib_bandung.jpg
Persib Hampir Hattrick Gelar Super League, Bobotoh Siap Pesta di GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement