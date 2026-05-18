Kunci Sukses Malut United U-18 Juara EPA Super League 2025-2026, Legenda Timnas Indonesia Ikut Andil!

MALUT United U-18 meraih juara EPA Super League 2025-2026 setelah memenangi partai puncak kontra Persija Jakarta U-18 pada Minggu 17 Mei 2026. Kemenangan Malut United U-18 tidak diraih dengan mudah.

1. Ditangani Mantan Pemain Timnas Indonesia

Skuad muda Laskar Kie Raha harus berjuang hingga adu penalti setelah waktu normal 2x40 menit berakhir dengan skor 0-0. Berkat Kerja Keras dan kegigihan para pemain, Malut United U-18 yang dinakhodai mantan penyerang Timnas Indonesia, Talaohu Abdul Musafri, sukses memenangi adu penalti dengan skor 3-2.

"Pemain sudah sering melewati situasi sulit dalam pertandingan. Ketika harus menghadapi adu penalti di final, mereka mampu menunjukkan kegigihan dan karakter," kata Musafri yang menjalani musim debut sebagai pelatih Malut United U-18.

Kegigihan yang terpancar dari setiap upaya pemain di lapangan menghasilkan kemauan untuk bekerja keras dan fokus hingga akhir. Skuad asuhan Musafri tampil penuh semangat dan mampu mengatasi tekanan dalam duel adu penalti.

"Semua pemain bertekad meraih juara. Kami berusaha fokus dan berjuang hingga akhir untuk mewujudkan keinginan bersama," kata Erlangga Dwi Putra, kiper Malut United U-18 yang menggagalkan tiga eksekusi penalti pemain Persija.

2. Banyak Pemain Potensial di Maluku

Bagi Musafri, keberhasilan Malut United U-18 adalah sebuah pembuktian. Gelar juara EPA Super League U-18 2025-2026 menunjukkan terdapat banyak pemain muda potensial yang lahir di Maluku Utara dan Maluku.

"Semua orang bisa menyaksikan Maluku Utara dan Maluku memiliki banyak pemain muda yang berpotensi besar menghiasi liga serta tim nasional," ujar Musafri.