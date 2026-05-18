Persib Bandung 99 Persen Juara Super League 2025-2026, Borneo FC Wajib Diapresiasi!

PERSIB Bandung 99 persen juara Super League 2025-2026 usai menang 2-1 atas PSM Makassar di pekan ke-33 yang berlangsung di Stadion Gelora B.J Habibie, Pare Pare, Sulawesi Selatan pada Minggu, 17 Mei 2026 malam WIB. Penilaian ini muncul karena Persib Bandung hanya membutuhkan satu poin tambahan untuk mengunci gelar juara Super League 2025-2026.

1. Laga Dramatis Lawan PSM Makassar

Persib Bandung tidak melewati laga mudah melawan PSM Makassar. Mereka baru mencetak gol di menit 33 lewat Thom Haye, setelah menerima assist Berguinho.

Thom Haye pemain terbaik laga PSM Makassar vs Persib Bandung

Sempat disamakan Yuran Fernandes pada menit 53, Persib Bandung akhirnya mengunci kemenangan pada menit 90+7. Gol kemenangan Persib Bandung dicetak Julio Cesar, memanfaatkan sepak pojok Thom Haye.

Di saat Persib Bandung menang, lain halnya dengan Borneo FC selaku pesaing Maung Bandung dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Borneo FC di luar dugaan ditahan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 0-0.

Efek kemenangan atas PSM Makassar dan hasil imbang Borneo FC, Persib Bandung di ambang juara Super League 2025-2026. Maung Bandung hanya membutuhkan tambahan satu angka untuk mengunci gelar juara Super League 2025-2026.

Minimal satu angka itu bisa didapat Persib Bandung saat menjamu Persijap Jepara di laga pamungkas Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 23 Mei 2026 sore WIB.