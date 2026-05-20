Persija Jakarta Klub Pertama yang Gunakan Bus Listrik, Siap untuk Arungi Musim 2026-2027!

PERSIJA Jakarta resmi meluncurkan bus baru untuk mengarungi perjuangan di Super League 2026-2027. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menjadi klub pertama yang akan menggunakan bus ramah lingkungan berbasis tenaga listrik.

Peluncuran 'kendaraan tempur' sekaligus serah terima antara PT Persija Jaya Jakarta dengan PT Samudra Teknindo Hydraumatic dan Hyundai Motor Company itu dilakukan di Hall C, JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Rabu (20/5/2026) sore WIB.

1. Bus Dominan Warna Merah

Bus anyar milik Persija Jakarta tampil dengan warna dominan merah yang identik dengan klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Kendaraan itu menggunakan sasis Hyundai Elec City 12 meter dengan body dari Laksana.

Bus berlabel Legacy SR3 Neo Panorama akan membuat Persija Jakarta menjadi klub pertama di Indonesia yang menggunakan kendaraan listrik. Dengan basis tenaga itu, Persija Jakarta turut mendukung komitmen ramah lingkungan.

Bus itu nantinya digunakan mengangkut pemain dan ofisial saat menjalani latihan maupun pertandingan. Persija Jakarta berharap fasilitas baru ini bisa meningkatkan kenyamanan seluruh elemen tim.

2. Momen Spesial bagi Persija Jakarta

Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, menyebut momen peluncuran bus baru ini sangat spesial bagi klub. Ia mengatakan Persija Jakarta akhirnya bisa mewujudkan keinginan memiliki kendaraan operasional modern berbasis listrik.

"Seperti disampaikan tadi oleh Bapak-bapak sebelumnya, bahwa hari ini adalah hari yang spesial karena kita akhirnya bisa melihat langsung bus yang selama ini kita idam-idamkan. Persija adalah tim pertama yang menggunakan bus elektrik," kata Bambang Pamungkas dalam acara peluncuran yang digelar bersamaan dengan ajang Busworld di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Rabu (20/5/2026).

Pria yang akrab disapa Bepe itu menjelaskan pembelian bus baru merupakan bagian dari komitmen manajemen untuk meningkatkan fasilitas klub. Persija disebut tidak hanya fokus pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga kenyamanan pemain.

"Saya tadi juga sempat sampaikan di awal, bahwa ini merupakan salah satu komitmen Persija untuk meniingkatkan semua hal yang kita miliki. Jadi tidak hanya dari sisi manajemen, tidak hanya dari sisi teknis di lapangan, tapi juga secara fasilitas," jelas Bambang Pamungkas.

Bepe berharap fasilitas baru tersebut dapat membantu pemain tampil lebih nyaman dan fokus sepanjang musim depan. Ia juga berharap Persija mampu meraih gelar juara dengan dukungan fasilitas yang semakin lengkap.

"Semoga dengan segala fasilitas, segala kenyamanan yang dihadirkan oleh bus ini, dapat membuat pemain Persija lebih rileks, lebih fokus untuk bisa menjalani pertarungan demi pertarungan musim depan. Dan akhirnya semoga kita bisa menghadirkan atau memberikan gelar juara buat Persija musim depan, Insya Allah," harap eks striker Timnas Indonesia tersebut.