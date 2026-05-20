Persija Gagal Juara, Manajer Tim Buka Suara soal Masa Depannya (Cikal Bintang)

JAKARTA - Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, buka suara soal masa depannya usai gagal mengantar Macan Kemayoran -julukan Persija- mencapai target juara musim ini. Ardhi menegaskan kiprahnya di Persija tergantung pada manajemen.

Ardhi mengungkapkan hal itu usai peluncuran bus baru Persija Jakarta untuk musim depan. Perilisan bus baru itu digelar dalam acara Busworld di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ardhi mengatakan nasibnya di jajaran manajemen Persija masih abu-abu. Sebelumnya, Ardhi sudah mengungkapkan di akun Instagram pribadinya siap bertanggung jawab dan mundur atas kegagalan Persija juara musim ini.

"Saya belum tahu (nasib di Persija). Kita lihat nanti," kata Ardhi kepada awak media di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Ya, makanya, saya kan saya dalam hal ini saya sebagai manajer saya tentunya punya rasa tanggung jawab terhadap tim. Kita target kita juara tapi kita tidak juara. Bisa apa, di nomor tiga. Jadi saya serahkan ke pimpinan, saya siap untuk mundur," tambahnya.

Persija Jakarta gagal memenuhi target gelar juara musim ini usai dipastikan finis di peringkat tiga klasemen akhir Super League 2025-2026. Saat ini, Persija sudah mengoleksi 68 poin dari 33 laga.

Rizky Ridho dan kolega berhasil memenangkan 21 pertandingan, lima kali imbang, dan menelan tujuh kekalahan. Kini, Persija tinggal menjalani laga pekan terakhir melawan Semen Padang pada Sabtu (23/5/2026).