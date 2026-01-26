Mauricio Souza Puas Lihat Debut Fajar Fathur dan Alaeddine Ajaraie di Persija Jakarta

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, cukup puas dengan debut Fajar Fathur Rahman serta Alaeddine Ajaraie (Foto: Instagram/@persija)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, cukup puas dengan debut Fajar Fathur Rahman serta Alaeddine Ajaraie. Ia mengingatkan keduanya butuh waktu untuk beradaptasi.

Fajar dan Ajaraie sama-sama didatangkan pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Keduanya pun sudah berlaga saat Persija menghadapi Madura United, Jumat 23 Januari malam WIB.

Fajar turun laga pada menit ke-83 dengan menggantikan Rio Fahmi. Sementara itu, Ajaraie masuk di menit ke-69, bertukar posisi dengan Witan Sulaeman.

1. Cukup Baik

Souza mengatakan kedua pemain itu tampil cukup baik meski baru bergabung dengan Persija. Hal itu pun menjadi modal untuk Fajar dan Ajaraie dapat tampil apik dalam laga-laga selanjutnya.

"Fajar dan Alaeddine pemain bagus," ucap Souza usai laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dikutip Senin (26/1/2026).