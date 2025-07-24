Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dony Tri dan Rayhan Hannan Moncer di Timnas Indonesia U-23, Pelatih Persija Jakarta: Luar Biasa!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |23:08 WIB
Dony Tri dan Rayhan Hannan Moncer di Timnas Indonesia U-23, Pelatih Persija Jakarta: Luar Biasa!
Mauricio Souza senang Rayhan Hannan (8) dan Dony Tri Pamungkas (5) mengharumkan nama Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)
PERFORMA Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan di Timnas Indonesia U-23 mendapat perhatian dari pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Ia senang dua pemainnya berkontribusi positif.

Petualangan Dony dan Rayhan bersama Skuad Garuda Muda untuk Piala AFF U-23 2025 masih akan berlanjut. Pasalnya, mereka akan melawan Timnas Thailand U-23 dalam babak semifinal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

1. Mengharumkan Persija Jakarta

Rayhan Hannan beraksi di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Souza mengatakan Dony dan Rayhan mampu unjuk kualitas bersama Timnas Indonesia U-23. Ia sangat senang kedua pemain itu bisa turut mengharumkan nama Persija.

"Dua pemain itu tampil luar biasa," kata Souza di Depok, dikutip Kamis (24/7/2025).

Pelatih asal Brasil itu mengakui sebenarnya ingin Dony dan Rayhan ikut persiapan Persija saat ini. Namun, kedua pemain itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan harus didukung penuh.

"Saya ingin mereka ada di sini, tapi mereka saat ini harus bersama tim nasional, jadi kami harus mendukung mereka," tegas eks pelatih Madura United itu.

 

Halaman:
1 2
      
