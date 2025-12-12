Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kata-Kata Berkelas Thom Haye Usai Bawa Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |04:05 WIB
Kata-Kata Berkelas Thom Haye Usai Bawa Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Thom Haye resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
KATA-kata berkelas diberikan Thom Haye usai bawa Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Dia tegaskan bahwa pencapaian yang bersejarah.

Ya, kiprah manis ditunjukkan Persib di AFC Champions League 2 2025-2026. Mereka lolos ke 16 besar dengan status juara Grup G.

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

1. Menang Lawan Bangkok United

Ya, Persib Bandung tampil apik kala menjamu Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB. Mereka menang 1-0.

Ramon Tanque catatkan namanya untuk gol semata wayang Persib. Golnya tercipta pada masa injury time babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+1.

Berkat gol tersebut, Persib finis jadi juara Grup G dengan koleksi 13 poin dari 6 laga yang dijalani. Mereka pun dipastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

 

