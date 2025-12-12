Kata-Kata Berkelas Thom Haye Usai Bawa Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

KATA-kata berkelas diberikan Thom Haye usai bawa Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Dia tegaskan bahwa pencapaian yang bersejarah.

Ya, kiprah manis ditunjukkan Persib di AFC Champions League 2 2025-2026. Mereka lolos ke 16 besar dengan status juara Grup G.

1. Menang Lawan Bangkok United

Ya, Persib Bandung tampil apik kala menjamu Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB. Mereka menang 1-0.

Ramon Tanque catatkan namanya untuk gol semata wayang Persib. Golnya tercipta pada masa injury time babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+1.

Berkat gol tersebut, Persib finis jadi juara Grup G dengan koleksi 13 poin dari 6 laga yang dijalani. Mereka pun dipastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.