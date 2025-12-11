Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Reaksi Ramon Tanque Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |13:07 WIB
Reaksi Ramon Tanque Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United
Ramon Tanque kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Ramon Tanque, jadi pahlawan kemenangan timnya saat hadapi Bangkok United di AFC Champions League Two (ACL 2) 2025-2026. Dia pun merasa girang bukan manis dengan pencapaian ini.

Ramon Tanque pun bersyukur dapat kembali berkontribusi kepada tim lewat gol yang dicetaknya. Dia tak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak di tim yang Sudha membantunya berkiprah manis.

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bangkok United: Gol Ramon Tanque Bawa Pangeran Biru Unggul 1-0

1. Pahlawan Kemenangan Persib Bandung

Ramon Tanque menjadi bintang kemenangan saat timnya menang 1-0 atas Bangkok United dalam laga terakhir Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 10 Desember 2025. Sebab, dia mencetak gol semata wayang tersebut.

Kemenangan itu membuat Skuad Maung Bandung -julukan Persib- menjadi juara Grup G dengan 13 poin. Mereka pun berhak melaju ke babak 16 besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189171/bojan_hodak-BsuK_large.jpg
Kata-Kata Bojan Hodak Usai Loloskan Persib Bandung ke 16 Besar AFC Champions 2 2025-2026, Bicara Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189169/persib_bandung_berpeluang_bertemu_pohang_steelers_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_persib-aJNU_large.jpg
Jadwal Drawing 16 Besar AFC Champions League 2025-2026: Persib Bandung vs Pohang Steelers?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189161/persib_bandung_berpeluang_melawan_pohang_steelers_di_16_besar_acl_2_persib-B3g6_large.jpg
Sekalipun Lawan Pohang Steelers, Persib Bandung Dijagokan Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189122/bojan_hodak_pilih_fokus_ke_laga_malut_united_vs_persib_bandung_persibcoid-zgIe_large.jpg
Respons Bojan Hodak soal Potensi Persib Bandung Lawan Al Nassr di Final AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654357/sepeda-gunung-moncer-rendy-varera-sumbang-medali-emas-keenam-kontingen-indonesia-kck.jpg
Sepeda Gunung Moncer, Rendy Varera Sumbang Medali Emas Keenam Kontingen Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/epa_future_camps.jpg
8 Bintang Muda Terbaik Future Stars Camp 2025 Terbang ke Spanyol! Ditempa Program Elite Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement