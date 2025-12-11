Reaksi Ramon Tanque Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Ramon Tanque, jadi pahlawan kemenangan timnya saat hadapi Bangkok United di AFC Champions League Two (ACL 2) 2025-2026. Dia pun merasa girang bukan manis dengan pencapaian ini.

Ramon Tanque pun bersyukur dapat kembali berkontribusi kepada tim lewat gol yang dicetaknya. Dia tak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak di tim yang Sudha membantunya berkiprah manis.

1. Pahlawan Kemenangan Persib Bandung

Ramon Tanque menjadi bintang kemenangan saat timnya menang 1-0 atas Bangkok United dalam laga terakhir Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 10 Desember 2025. Sebab, dia mencetak gol semata wayang tersebut.

Kemenangan itu membuat Skuad Maung Bandung -julukan Persib- menjadi juara Grup G dengan 13 poin. Mereka pun berhak melaju ke babak 16 besar.