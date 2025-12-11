6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!

SEBANYAK 6 pemain top Persib Bandung yang cetak gol di fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Persib Bandung dipastikan lolos 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara Grup G dengan koleksi 13 angka.

Siapa lawan Persib Bandung di 16 besar baru diketahui dalam drawing yang dilangsungkan pada Selasa, 30 Desember 2025. Merujuk kepada regulasi, Persib Bandung akan menantang salah satu dari runner-up Grup E (Macarthur FC/Cong An Ha Noi FC), Grup F (Ratchaburi) dan Grup H (Pohang Steelers).

Dalam perjalanannya lolos ke 16 besar, setidaknya ada enam pemain Persib Bandung yang mencetak gol di fase grup. Siapa saja?

Berikut 6 pemain top Persib Bandung yang cetak gol di fase grup AFC Champions League 2 2025-2026:

1. Andrew Jung (4 Gol)

Andrew Jung saat ini berstatus runner-up top skor dengan koleksi empat gol. Ia hanya terpaut satu bola dari top skor sementara, yakni Anderson Lopes (Lion City Sailors FC) dan Denilson (Ratchaburi).

Penyerang asal Prancis ini berturut-turut mencetak satu gol saat Persib Bandung menang 2-0 atas Bangkok United, menggilas Selangor FC 2-0 dan 3-2, serta ketika tumbang 2-3 dari Lion City Sailors FC. Siap menggila di fase gugur, Andrew Jung?

2. Adam Alis (3 Gol)

Adam Alis tampil prima dalam dua laga Persib Bandung vs Selangor FC. Ia mencetak satu gol saat Persib Bandung menang 2-0 di pertemuan pertama.

Saat tandang ke markas Selangor FC, Adam Alis masuk ketika Persib Bandung tertinggal 1-2. Hebatnya setelah berada di lapangan, Adam Alis mencetak dua gol sekaligus membantu Persib Bandung menang 3-2 atas Selangor FC.