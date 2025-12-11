3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Korea Selatan!

SEBANYAK 3 calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Persib Bandung baru saja mengamankan tempat di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 setelah menang 1-0 atas Bangkok United di matchday pamungkas Grup G yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB.

Berhubung finis sebagai juara grup, Persib Bandung akan menantang salah satu dari runner-up Grup E, F atau H di babak 16 besar. Siapa lawan Persib Bandung baru akan diketahui dalam drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 yang digelar pada 30 Desember 2025.

Saat ini, Grup E, F dan H belum menyelesaikan seluruh pertandingan fase grup. Alhasil, tim yang finis runner-up belum diketahui secara pasti. Namun, melihat kondisi terkini, sudah bisa diprediksi tim mana yang akan finis sebagai runner-up di masing-masing grup tersebut.

Berikut 3 calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026:

1. Pohang Steelers (Korea Selatan)

Pohang Steelers yang berstatus lima kali juara Liga Korea Selatan, gagal finis sebagai juara Grup H. Di luar dugaan, Pohang Steelers kalah saing dari klub Singapura, Tampines Rovers.

Setelah melalui lima pertandingan Grup H, Pohang Steelers duduk di posisi dua Grup H dengan 10 angka, terpaut tiga poin dari Tampines Rovers di puncak klasemen.

Nanti malam, Pohang Steelers akan menutup pertandingan Grup H dengan tandang ke markas wakil Filipina, Kaya Illoilo FC. Di saat bersamaan, Tampines Rovers main di markas BG Pathum United (Thailand). Sekalipun Pohang Steelers menang dan Tampines Rovers kalah, wakil Singapura tetap finis sebagai juara grup. Sebab, Tampines Rovers unggul head-to-head atas Pohang Steelers.