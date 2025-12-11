Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Korea Selatan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |06:14 WIB
3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Korea Selatan!
Persib Bandung menunggu lawan di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

SEBANYAK 3 calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Persib Bandung baru saja mengamankan tempat di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 setelah menang 1-0 atas Bangkok United di matchday pamungkas Grup G yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB.

Berhubung finis sebagai juara grup, Persib Bandung akan menantang salah satu dari runner-up Grup E, F atau H di babak 16 besar. Siapa lawan Persib Bandung baru akan diketahui dalam drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 yang digelar pada 30 Desember 2025.

Saat ini, Grup E, F dan H belum menyelesaikan seluruh pertandingan fase grup. Alhasil, tim yang finis runner-up belum diketahui secara pasti. Namun, melihat kondisi terkini, sudah bisa diprediksi tim mana yang akan finis sebagai runner-up di masing-masing grup tersebut.

Berikut 3 calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026:

1. Pohang Steelers (Korea Selatan)

Pohang Steelers @fcpohang.steelers

Pohang Steelers yang berstatus lima kali juara Liga Korea Selatan, gagal finis sebagai juara Grup H. Di luar dugaan, Pohang Steelers kalah saing dari klub Singapura, Tampines Rovers.

Setelah melalui lima pertandingan Grup H,  Pohang Steelers duduk di posisi dua Grup H dengan 10 angka, terpaut tiga poin dari Tampines Rovers di puncak klasemen.

Nanti malam, Pohang Steelers akan menutup pertandingan Grup H dengan tandang ke markas wakil Filipina, Kaya Illoilo FC. Di saat bersamaan, Tampines Rovers main di markas BG Pathum United (Thailand). Sekalipun Pohang Steelers menang dan Tampines Rovers kalah, wakil Singapura tetap finis sebagai juara grup. Sebab, Tampines Rovers unggul head-to-head atas Pohang Steelers.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3189106/ranking_liga_indonesia_tembus_18_asia_berkat_persib_bandung_persibcoid-YpaZ_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 1-0 atas Bangkok United: Melesat Tajam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3189097/persib_bandung-k4xp_large.jpg
Klasemen Akhir Grup G AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Juara, Bangkok United Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3189087/persib_bandung_vs_bangkok_united-MZle_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Menang 1-0, Maung Bandung Lolos 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3189076/ramon_tanque-1UpM_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bangkok United: Gol Ramon Tanque Bawa Pangeran Biru Unggul 1-0
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654109/kontingen-kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-khz.jpg
Kontingen Kamboja Mundur dari SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/persib_bandung.jpg
Klasemen Akhir Grup G ACL Two: Persib Finis di Puncak, Indonesia Bangga!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement