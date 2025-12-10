Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bangkok United: Gol Ramon Tanque Bawa Pangeran Biru Unggul 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |20:09 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bangkok United: Gol Ramon Tanque Bawa Pangeran Biru Unggul 1-0
Ramon Tanque cetak gol di laga Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNGPersib Bandung berhasil mengungguli Bangkok United dengan skor tipis 1-0 di babak pertama laga penentuan Grup G AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Gol dicetak di masa injury time babak pertama oleh Ramon Tanque, membuat Maung Bandung sementara memimpin pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil trengginas di awal pertandingan paruh pertama. Bermain di depan pendukung sendiri, Maung Bandung berupaya keras untuk mencuri keunggulan sejak menit awal.

Namun demikian, Bangkok United bermain solid sepanjang awal paruh pertama. Serangan masif Maung Bandung berhasil diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan tim tamu.

Memasuki pertengahan laga, giliran Bangkok United yang mencoba bermain ofensif. Beberapa kali, serangan Bangkok United berhasil merepotkan lini pertahanan Persib. Akan tetapi, masih belum ada peluang emas yang bisa dimaksimalkan. Kedua tim masih mencari celah untuk memecah kebuntuan.

Persib Bandung
Persib Bandung

Di pengujung laga babak pertama, Persib terus menekan lewat Thom Haye dan Frank Putros. Sesekali, tembakan spekulatif dilesatkan oleh mereka.

 

