Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Persib Bandung akan menghadapi laga tidak mudah dengan menjamu Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

Dibilang tidak mudah karena Bangkok United benar-benar memepet Persib Bandung di klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Hingga matchday kelima Grup G, Persib Bandung duduk di puncak dengan 10 angka, sama persis dengan Bangkok United di posisi dua.

Persib Bandung selangkah lagi lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.. (Foto: Instagram/@persib)

Persib Bandung berhak menempati posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas wakil Thailand tersebut. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- unggul head-to-head setelah menang 2-0 atas Bangkok United di pertemuan pertama.

1. Persib Bandung Hanya Butuh Imbang

Untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung hanya butuh hasil imbang melawan Bangkok United. Bahkan hasil imbang sudah sudah cukup meloloskan Persib Bandung ke 16 besar sebagai juara Grup G.

Namun, terlalu riskan jika Persib Bandung membidik hasil imbang melawan Bangkok United. Sebab, Bangkok United tentu mengincar kemenangan demi mengamankan status juara grup agar mendapatkan lawan yang lebih mudah di 16 besar.