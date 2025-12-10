Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |15:58 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
Persib Bandung akan menjamu Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Persib Bandung akan menghadapi laga tidak mudah dengan menjamu Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

Dibilang tidak mudah karena Bangkok United benar-benar memepet Persib Bandung di klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Hingga matchday kelima Grup G, Persib Bandung duduk di puncak dengan 10 angka, sama persis dengan Bangkok United di posisi dua.

Persib Bandung selangkah lagi lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung selangkah lagi lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.. (Foto: Instagram/@persib)

Persib Bandung berhak menempati posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas wakil Thailand tersebut. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- unggul head-to-head setelah menang 2-0 atas Bangkok United di pertemuan pertama.

1. Persib Bandung Hanya Butuh Imbang

Untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung hanya butuh hasil imbang melawan Bangkok United. Bahkan hasil imbang sudah sudah cukup meloloskan Persib Bandung ke 16 besar sebagai juara Grup G.

Namun, terlalu riskan jika Persib Bandung membidik hasil imbang melawan Bangkok United. Sebab, Bangkok United tentu mengincar kemenangan demi mengamankan status juara grup agar mendapatkan lawan yang lebih mudah di 16 besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3188942/link_live_streaming_persib_bandung_vs_bangkok_united_di_afc_champions_league_2_2025_2026_bisa_diketahui_di_akhir_artikel-aY3M_large.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Tekad Andrew Jung Raih 3 Poin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3188929/bojan_hodak_mengakui_timnya_tertekan_jelang_laga_terakhir_fase_grup_afc_champions_league_2_2025_2026_melawan_bangkok_united-Rz02_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bangkok United: Bojan Hodak Akui Pangeran Biru Tertekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3188924/3_keuntungan_persib_bandung_jika_menang_atas_bangkok_united_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-XcPN_large.jpg
3 Keuntungan Persib Bandung jika Menang atas Bangkok United Malam Ini, Nomor 1 Kantongi Rp2,1 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3188922/bangkok_united_tetap_akan_bermain_serius_melawan_persib_bandung_di_matchday_6_grup_g_afc_champions_league_2_2025_2026-L3Ty_large.jpg
Sudah Pasti Lolos, Bangkok United Tetap Serius Lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653861/jadwal-sea-games-2025-hari-ini-akuatik-dan-bulu-tangkis-beregu-indonesia-peluang-emas-njh.webp
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Akuatik dan Bulu Tangkis Beregu Indonesia Peluang Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/08/timnas_voli_putri_indonesia_foto_pbvsi.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Pede Lawan Malaysia di Laga Perdana SEA Games 2025 Hari Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement