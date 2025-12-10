Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gara-Gara Rekan Setim di Sassuolo, Jay Idzes Berpeluang Gagal Gabung AC Milan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |00:01 WIB
Gara-Gara Rekan Setim di Sassuolo, Jay Idzes Berpeluang Gagal Gabung AC Milan
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

SASSUOLO AC Milan dilaporkan tengah aktif mencari bek tengah baru guna memperkuat sektor pertahanan mereka menjelang bursa transfer musim dingin. Setelah sebelumnya dikabarkan menaruh minat pada pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, kini manajemen Rossoneri –julukan AC Milan– juga mengalihkan perhatian serius pada rekan setim Idzes di Sassuolo, Tarik Muharemovic.

Ketertarikan Milan kepada Muharemovic jelas berpotensi menggagalkan kans Jay Idzes bergabung dengan tim berjuluk Rossoneri tersebut.

1. Duet Andalan di Jantung Pertahanan Sassuolo

Tarik Muharemovic adalah bek asal Slovenia yang merupakan rekan duet Jay Idzes di jantung pertahanan Neroverdi –julukan Sassuolo. Duet Idzes dan Muharemovic dikenal telah menciptakan lini pertahanan yang solid dan patut diperhitungkan di kancah Liga Italia.

Sebelum AC Milan menunjukkan minat, beberapa klub papan atas Italia seperti Juventus dan Napoli juga sudah mengincar Tarik Muharemovic. Namun, laporan dari Tuttomercatoweb menunjukkan bahwa ketertarikan AC Milan jauh lebih serius. Mereka bahkan mengirimkan perwakilan untuk memantau langsung aksi sang pemain.

“Daftar peminat bek Sassuolo, Tarik Muharemovic, terus bertambah. Bek tengah ini merupakan salah satu pemain kunci dalam paket kejutan Neroverdi,” tulis laporan Tuttomercatoweb, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

2. Milan Kirim Pemandu Bakat untuk Memantau Langsung

Kesungguhan minat AC Milan terbukti saat mereka mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikan pertandingan Sassuolo melawan Fiorentina pada Sabtu sore. Muharemovic menjadi target utama yang dipantau.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/47/3188684/christian_pulisic_bantu_ac_milan_comeback_3_2_atas_torino_di_liga_italia_2025_2026-ldP0_large.jpg
Penyebab AC Milan Menang Comeback 3-2 atas Torino di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/47/3188650/jay_idzes-Hpfe_large.jpg
Jay Idzes Incaran Utama AC Milan pada Januari 2026 hingga Bersaing dengan Thiago Silva?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/47/3188454/napoli_vs_juventus-4QRc_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Lazio vs Bologna Imbang 1-1, Napoli Sikat Juventus 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/47/3188387/jay_idzes-QGTm_large.jpg
Pengakuan Rekan Setim: Jay Idzes Sosok Penting yang Bangkitkan Moral Sassuolo saat Tertinggal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653545/opening-ceremony-sea-games-2025-atlet-lari-robi-syianturi-pakai-adat-sumatera-utara-lrv.webp
Opening Ceremony SEA Games 2025: Atlet Lari Robi Syianturi Pakai Adat Sumatera Utara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/mohamed_salah.jpg
Begini Sikap Mo Salah usai Dibuang dari Skuad Liverpool Vs Inter Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement