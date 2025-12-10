Gara-Gara Rekan Setim di Sassuolo, Jay Idzes Berpeluang Gagal Gabung AC Milan

SASSUOLO – AC Milan dilaporkan tengah aktif mencari bek tengah baru guna memperkuat sektor pertahanan mereka menjelang bursa transfer musim dingin. Setelah sebelumnya dikabarkan menaruh minat pada pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, kini manajemen Rossoneri –julukan AC Milan– juga mengalihkan perhatian serius pada rekan setim Idzes di Sassuolo, Tarik Muharemovic.

Ketertarikan Milan kepada Muharemovic jelas berpotensi menggagalkan kans Jay Idzes bergabung dengan tim berjuluk Rossoneri tersebut.

1. Duet Andalan di Jantung Pertahanan Sassuolo

Tarik Muharemovic adalah bek asal Slovenia yang merupakan rekan duet Jay Idzes di jantung pertahanan Neroverdi –julukan Sassuolo. Duet Idzes dan Muharemovic dikenal telah menciptakan lini pertahanan yang solid dan patut diperhitungkan di kancah Liga Italia.

Sebelum AC Milan menunjukkan minat, beberapa klub papan atas Italia seperti Juventus dan Napoli juga sudah mengincar Tarik Muharemovic. Namun, laporan dari Tuttomercatoweb menunjukkan bahwa ketertarikan AC Milan jauh lebih serius. Mereka bahkan mengirimkan perwakilan untuk memantau langsung aksi sang pemain.

“Daftar peminat bek Sassuolo, Tarik Muharemovic, terus bertambah. Bek tengah ini merupakan salah satu pemain kunci dalam paket kejutan Neroverdi,” tulis laporan Tuttomercatoweb, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

2. Milan Kirim Pemandu Bakat untuk Memantau Langsung

Kesungguhan minat AC Milan terbukti saat mereka mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikan pertandingan Sassuolo melawan Fiorentina pada Sabtu sore. Muharemovic menjadi target utama yang dipantau.