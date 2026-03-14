HOME BOLA LIGA ITALIA

Diperebutkan AC Milan dan Juventus, Robert Lewandowski Bicara Peluang Hijrah ke Liga Italia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |15:22 WIB
Pemain Barcelona, Robert Lewandowski. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
BARCELONA – Pemain bintang Barcelona, Robert Lewandowski membuktikan usia hanyalah angka. Meski akan menginjak usia 38 tahun pada Agustus mendatang, ketajaman penyerang asal Polandia ini tetap membuatnya menjadi komoditas panas di bursa transfer.

Dengan kontrak di Barcelona yang akan kedaluwarsa pada Juni 2026 mendatang, raksasa Italia seperti Juventus dan AC Milan dikabarkan mulai pasang kuda-kuda untuk mengamankan jasanya.

Dalam wawancara eksklusif bersama SportWeek, Lewandowski menanggapi rumor yang mengaitkan dirinya dengan kepindahan ke Italia. Meski demikian, sang mesin gol Barcelona itu menegaskan fokus utamanya saat ini masih tertuju sepenuhnya untuk meraih kesuksesan bersama Blaugrana –julukan Barcelona– di sisa musim ini.

1. Masa Depan yang Masih Menjadi Teka-teki

Lewandowski memilih untuk bersikap jujur mengenai situasi kontraknya. Ia mengaku belum mengambil keputusan apa pun terkait langkah selanjutnya setelah meninggalkan Camp Nou, karena baginya trofi untuk Barcelona adalah harga mati saat ini.

"Sejujurnya, tidak ada yang bisa dikatakan tentang masa depan saya hari ini; saya tulus. Tujuannya adalah untuk mengakhiri musim dengan kemenangan, gol, dan gelar sebanyak mungkin. Lalu kita lihat saja nanti. Saya tidak memikirkannya dan saya belum memutuskan; saat ini, itu bukan prioritas," ujar Lewandowski kepada SportWeek, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Robert Lewandowski di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

2. Bicara Kualitas Serie A

Menariknya, Italia bukanlah negara asing bagi Lewandowski. Ia mengungkapkan rahasia lama bahwa pada tahun 2010, sebelum namanya meledak bersama Borussia Dortmund, ia hampir saja bergabung dengan Genoa. Ia bahkan sempat hadir langsung di stadion untuk merasakan atmosfer sepak bola Italia.

 

