Saksikan di Vision+! Link Nonton Barcelona vs Sevilla di Liga Spanyol 2025-2026

LAGA menarik akan tersaji di pekan ke-28 Liga Spanyol 2025-2026, yang mempertemukan Barcelona vs Sevilla pada Minggu 15 Maret 2026 pukul 22.10 WIB. Pertandingan yang diprediksi bakal berlangsung sengit itu bisa disaksikan secara live streaming di channel beIN Sports 1 melalui Vision+, dengan klik di sini.

Barcelona datang ke pertandingan ini dengan posisi yang sangat kuat di klasemen sementara. Tim Catalan tersebut masih memimpin dengan 67 poin.

Berbanding terbalik dengan tuan rumah, Sevilla masih berjuang memperbaiki posisi mereka di klasemen dengan menempati peringkat ke-14. Meski Barcelona diunggulkan, situasi skuad juga sempat menjadi sorotan setelah talenta muda Barcelona, Lamine Yamal, tidak terlihat mengikuti sesi latihan tim pada Kamis.

Absennya pemain muda tersebut memunculkan tanda tanya mengenai kondisinya menjelang laga melawan Sevilla. Sementara itu, Sevilla datang dengan ambisi mencuri poin di kandang Barcelona.

Newcastle United vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

Tambahan angka akan sangat berarti bagi mereka untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga jarak dari papan bawah.

Saksikan pertandingan Barcelona vs Sevilla secara langsung dengan streaming melalui VISION+. Paket VISION+ beIN Sports tersedia mulai Rp36.000,- untuk menikmati berbagai pertandingan LaLiga 2025-2026. Selain itu, pelanggan juga bisa nonton laga dunia lain seperti UEFA Champions League, Premier Padel, Formula 1 dan tak ketinggalan, konten premium VISION+ yang eksklusif termasuk microdrama hingga original series.

(Rivan Nasri Rachman)

